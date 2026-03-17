17/03/2026
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Defesa de cunhado de Vorcaro pede prisão domiciliar ao STF

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A defesa de Fabiano Zettel apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma nova manifestação reforçando o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. O pedido será apreciado pelo relator do caso, ministro André Mendonça. 

Na petição, os advogados sustentam que não há mais necessidade de manutenção da medida cautelar mais gravosa e afirmam que a prisão preventiva deve ser revista à luz das circunstâncias atuais do caso.

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Segundo a defesa, Zettel não representa risco à ordem pública nem às investigações, o que afastaria os requisitos legais para a manutenção da prisão. Os advogados também argumentam que medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir o andamento do processo.


BAIXE AQUI DE GRAÇA

Cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Zettel é apontado pela Polícia Federal como um dos personagens centrais no caso que envolve suspeitas de irregularidades relacionadas ao banco Master. Ele foi preso por ordem do Supremo no contexto da operação que investiga um suposto esquema de práticas ilícitas, incluindo possíveis fraudes e movimentações financeiras atípicas.

De acordo com as investigações, Zettel teria atuado em funções estratégicas dentro da estrutura investigada, o que levou à decretação da prisão preventiva sob o argumento de risco de interferência na apuração e de continuidade das condutas.

Fonte: InfoMoney

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