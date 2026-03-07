Defesa de Daniel Vorcaro pede acesso a perícias da PF em celulares apreendidos

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, reiterou neste sábado (7) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de acesso às perícias realizadas pela Polícia Federal nos aparelhos eletrônicos apreendidos na investigação da Operação Compliance Zero.

Segundo os advogados, o acesso havia sido solicitado inicialmente no dia 14 de fevereiro para verificar a integridade do material e avaliar se houve manuseio precipitado ou tecnicamente inadequado durante a análise dos dispositivos.

A defesa quer ter acesso aos dados brutos extraídos dos celulares e outros equipamentos eletrônicos do banqueiro.

“O objetivo é permitir a análise independente por assistente técnico da defesa, conforme previsto na legislação processual, garantindo que a prova digital seja examinada com transparência, integridade e respeito ao devido processo legal”, afirmaram os advogados.

Os defensores também demonstraram preocupação com o vazamento de conversas pessoais atribuídas ao empresário.

“A defesa reiterou mais uma vez sua preocupação com vazamentos seletivos de conteúdos que estariam sob sigilo judicial e reafirmou seu compromisso de utilizar qualquer material obtido exclusivamente para fins processuais, preservando o sigilo das informações”, acrescentaram.

Na sexta-feira (6), o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar o vazamento das informações.

Relembre o caso

Daniel Vorcaro foi preso novamente na quarta-feira (4) durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.

No ano passado, o empresário já havia sido alvo de um mandado de prisão no âmbito da mesma investigação, mas obteve liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

A nova prisão foi baseada em mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido na primeira fase da operação. Segundo os investigadores, os conteúdos indicariam ameaças a jornalistas e a pessoas que teriam contrariado interesses do empresário.

A Operação Compliance Zero apura um esquema de fraudes bilionárias no Banco Master. De acordo com as investigações, as irregularidades podem ter causado um rombo de até R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos, responsável por ressarcir investidores.

