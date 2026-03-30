Defesa de vítima cobra agilidade em investigação contra violência doméstica no Acre

O advogado Maycon Moreira protocolou, na manhã desta segunda-feira (30), um pedido de diligência junto às autoridades para reforçar as investigações de um caso de violência doméstica ocorrido no ramal dos terçados, na zona rural de Sena Madureira.

Responsável pela defesa da vítima, Maycon afirma que a medida tem como objetivo acelerar os procedimentos e garantir uma resposta mais efetiva diante da gravidade da situação. O caso envolve a suspeita de que o ex-companheiro da mulher tenha incendiado a casa onde ela morava.

Após o crime, o homem passou a ser considerado desaparecido. No entanto, a defesa contesta essa informação e sustenta que ele estaria se escondendo para evitar ser responsabilizado judicialmente.

Segundo o advogado, há indícios de que o suspeito continua na região. Testemunhas afirmam tê-lo visto após o incêndio, além da existência de áudios que, de acordo com a defesa, reforçam a hipótese de fuga deliberada.

Diante disso, foram indicadas testemunhas para serem ouvidas pela polícia, com o objetivo de contribuir para o avanço das investigações e auxiliar na localização do suspeito.

Maycon Moreira destacou a necessidade de uma atuação rápida por parte das autoridades, ressaltando que casos de violência contra a mulher exigem prioridade e firmeza nas ações, a fim de garantir a segurança da vítima e o cumprimento da Justiça.