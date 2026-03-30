30/03/2026
ContilPop
Justiça remarca julgamento de Oruam que continua foragido por tentativa de homicídio
Polícia se pronuncia após ex BBB Pedro se envolver em pancadaria
Como Bruna Marquezine e Shawn Mendes bancam romance entre Brasil e EUA
Gravações de Tomb Raider param após Sophie Turner revelar problemas de saúde
Entre Rio e Los Angeles Bruna Marquezine e Shawn Mendes mantêm rotina
Ludmilla chama atenção nas redes com aparência diferente e web questiona rosto
Nora de Zezé Di Camargo revela detalhes da decoração do quarto de Florença
Após revelar perda gestacional influenciadora recebe mensagens de carinho de artistas
Alberto Cowboy revela que Jordana Marciele e Chaiany são suas favoritas no reality
Termo inesperado de Murilo Benício sobre Grazi Massafera encerra boatos de romance

Defesa de vítima cobra agilidade em investigação contra violência doméstica no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O caso envolve a suspeita de que o ex-companheiro da mulher tenha incendiado a casa onde ela morava.
O caso envolve a suspeita de que o ex-companheiro da mulher tenha incendiado a casa onde ela morava | Foto: Cedida

O advogado Maycon Moreira protocolou, na manhã desta segunda-feira (30), um pedido de diligência junto às autoridades para reforçar as investigações de um caso de violência doméstica ocorrido no ramal dos terçados, na zona rural de Sena Madureira.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Responsável pela defesa da vítima, Maycon afirma que a medida tem como objetivo acelerar os procedimentos e garantir uma resposta mais efetiva diante da gravidade da situação. O caso envolve a suspeita de que o ex-companheiro da mulher tenha incendiado a casa onde ela morava.

Após o crime, o homem passou a ser considerado desaparecido. No entanto, a defesa contesta essa informação e sustenta que ele estaria se escondendo para evitar ser responsabilizado judicialmente.

Segundo o advogado, há indícios de que o suspeito continua na região. Testemunhas afirmam tê-lo visto após o incêndio, além da existência de áudios que, de acordo com a defesa, reforçam a hipótese de fuga deliberada.

Diante disso, foram indicadas testemunhas para serem ouvidas pela polícia, com o objetivo de contribuir para o avanço das investigações e auxiliar na localização do suspeito.

Maycon Moreira destacou a necessidade de uma atuação rápida por parte das autoridades, ressaltando que casos de violência contra a mulher exigem prioridade e firmeza nas ações, a fim de garantir a segurança da vítima e o cumprimento da Justiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.