24/03/2026
Gustavo Marques detalha reação de Maiara e Maraisa no dia da morte de Marília Mendonça

Quase cinco anos após o acidente que silenciou a "Rainha da Sofrência", detalhes inéditos sobre os momentos imediatamente posteriores à notícia ainda comovem os fãs. Em entrevista ao podcast Tem Base, Gustavo Marques, ex-membro da equipe de marketing de Marília Mendonça, relatou o impacto devastador que o falecimento teve sobre Maiara, da dupla com Maraisa.
“A Maiara nunca mais foi a mesma… e eu vi esse momento. Vi o exato momento em que o olhar dela mudou”, afirmou Gustavo, que estava presente no escritório da produtora quando as cantoras receberam a confirmação da tragédia.

Mensagens no Grupo das “Patroas”

Um dos pontos mais impactantes do relato foi a revelação das últimas interações no grupo de WhatsApp das três amigas. Gustavo contou que Maiara lhe mostrou as conversas, que continham um diálogo que soou como uma despedida premonitória.

Com informações do Portal Leo Dias.

Segundo ele, às 4h da manhã daquele dia, Maraisa enviou um “eu te amo” para Marília. A resposta da Rainha da Sofrência, horas antes do acidente, chocou a equipe: “Que é isso? Será que eu vou morrer? Que estranho”, teria escrito Marília.

O Luto de Maiara

Gustavo detalhou o clima de negação e dor na casa de Marília. Ele descreveu a dificuldade de processar a voz da cantora nos áudios do celular enquanto o mundo recebia a notícia de sua partida. Para o ex-funcionário, a mudança na personalidade de Maiara foi imediata e profunda, refletindo a perda de uma “irmã de alma”.

A amizade, que gerou hits e projetos históricos como Festa das Patroas, segue sendo um pilar central na carreira de Maiara e Maraisa, que frequentemente homenageiam Marília em seus shows, reafirmando que o legado da cantora é imortal.

