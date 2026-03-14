Deputada sofre acidente doméstico, fratura patela e passará por cirurgia

A deputada federal Carol De Toniinformou nas redes sociais que sofreu um acidente doméstico na tarde deste sábado (14), enquanto brincava com as filhas em um sítio.
Segundo o relato da parlamentar, que é filiada ao Partido Liberal (PL) e pré-candidata ao Senado por Santa Catarina, o acidente ocorreu no momento em que percebeu que o cachorro da família avançaria em sua direção.
Ao tentar se desviar do animal, Carol De Toni afirmou que acabou caindo sobre pedras. Com a queda, a deputada sofreu fraturas em quatro pontos da patela direita conhecida também como rótula, localizada na parte frontal do joelho.
A parlamentar também relatou ter sido mordida pelo cachorro durante o episódio.
Após avaliação médica, foi indicada a realização de um procedimento cirúrgico para tratar as fraturas. De acordo com a própria deputada, a cirurgia deverá ocorrer ainda neste sábado.
Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o estado de saúde da parlamentar após o acidente.
