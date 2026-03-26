Deputado faz comentário racial e é corrigido em sessão na Assembleia

Durante sessão realizada nesta quarta-feira (25) na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), uma fala do deputado Raimundinho da JR (PL) gerou repercussão ao ser direcionada à colega Olívia Santana (PCdoB). O parlamentar homenageava a deputada pelo aniversário quando utilizou a expressão “mulher negra de coração branco”, o que motivou reação imediata no plenário.

Na ocasião, Raimundinho afirmou que Olívia seria “uma pessoa maravilhosa”, mas a escolha das palavras foi interpretada como inadequada. Em seguida, a deputada pediu a palavra e, de forma firme, fez um reparo público, destacando que compreendia a intenção do colega, porém considerava necessário pontuar a fala.

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Olívia Santana respondeu diretamente ao comentário e reafirmou sua identidade. Ela declarou ter orgulho de ser uma mulher negra, ressaltando que seu corpo é integralmente negro e que seu coração “tem sangue vermelho pulsando”, em referência à igualdade entre as pessoas.

O episódio ocorreu durante sessão ordinária da Casa e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com debates sobre racismo estrutural e a importância do cuidado com expressões utilizadas em espaços institucionais.

A Assembleia Legislativa da Bahia não se manifestou oficialmente sobre o caso até a última atualização desta matéria.