12/03/2026
ContilPop
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo

Deputado Luís Tchê recebe homenagem do Sebrae durante celebração pelos 35 anos da instituição

Parlamentar foi reconhecido pela parceria ao empreendedorismo no estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Deputado Luís Tchê recebe homenagem do Sebrae
Deputado Luís Tchê recebe homenagem do Sebrae/Foto: Assessoria

Em um momento de comemoração aos 35 anos de Sebrae, o deputado estadual, Luis Tchê, foi um dos homenageados pela instituição durante a Solenidade de Concessão de Honrarias promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre. O evento, realizado na sede da instituição, na última quinta-feira, 12, teve como objetivo reconhecer as personalidades que fizeram parte da história do Sebrae, e que também prestaram serviços aos pequenos negócios no Acre, ao longo desses 35 anos.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A honraria foi entregue pela mesa diretora composta pelo Presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Assuero Veronez e pelo Diretor-Superintendente, Marcos Lameira. O deputado, Luis Tchê, foi reconhecido pela sua atuação dentro da Secretaria de Estado Agricultura e pelas parcerias que foram firmadas com o Sebrae ao longo dos anos.

Luis Tchê, foi reconhecido pela sua atuação dentro da Secretaria

Luis Tchê, foi reconhecido pela sua atuação dentro da Secretaria/Foto: Assessoria

Durante seu mandato o deputado, em parceria com a instituição, firmou convênios e articulou ações que beneficiaram as cadeias de produção, como a do café, que deu oportunidade para que produtores acreanos pudessem participar de feiras nacionais.

Na ocasião, o parlamentar agradeceu a homenagem recebida pela instituição e parabenizou o trabalho realizado pelo Sebrae, que apoiam diariamente as micro e pequenas empresas
do estado.

“Só tenho a agradecer, por ter a oportunidade de ser reconhecido e poder participar com anos em um trabalho que transforma boas idéias em bons negócios e levam prosperidade a cada canto do nosso estado.” agradeceu.

Assessoria

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.