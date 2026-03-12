Deputado Luís Tchê recebe homenagem do Sebrae durante celebração pelos 35 anos da instituição

Em um momento de comemoração aos 35 anos de Sebrae, o deputado estadual, Luis Tchê, foi um dos homenageados pela instituição durante a Solenidade de Concessão de Honrarias promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre. O evento, realizado na sede da instituição, na última quinta-feira, 12, teve como objetivo reconhecer as personalidades que fizeram parte da história do Sebrae, e que também prestaram serviços aos pequenos negócios no Acre, ao longo desses 35 anos.

A honraria foi entregue pela mesa diretora composta pelo Presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Assuero Veronez e pelo Diretor-Superintendente, Marcos Lameira. O deputado, Luis Tchê, foi reconhecido pela sua atuação dentro da Secretaria de Estado Agricultura e pelas parcerias que foram firmadas com o Sebrae ao longo dos anos.

Durante seu mandato o deputado, em parceria com a instituição, firmou convênios e articulou ações que beneficiaram as cadeias de produção, como a do café, que deu oportunidade para que produtores acreanos pudessem participar de feiras nacionais.

Na ocasião, o parlamentar agradeceu a homenagem recebida pela instituição e parabenizou o trabalho realizado pelo Sebrae, que apoiam diariamente as micro e pequenas empresas

do estado.

“Só tenho a agradecer, por ter a oportunidade de ser reconhecido e poder participar com anos em um trabalho que transforma boas idéias em bons negócios e levam prosperidade a cada canto do nosso estado.” agradeceu.

