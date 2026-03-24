24/03/2026
ContilPop
Wagner Moura pode ganhar papel na franquia 007 após corrida ao Oscar
“Detento gato” explica como fãs o impediram de ter visitas na prisão
Fabricio Marta revela que sofreu pressão da Globo enquanto estava internado
Giulia Be e John Conor Kennedy se casam no civil em cerimônia íntima
Estrela de Emergência Radioativa Paulo Gorgulho protagonizou longa sobre o Césio em 1990
Nova fase de Gisele Bündchen inclui maternidade e exercícios ao ar livre
Sósia de Kylie Jenner revela cirurgia íntima após ter uma relação amorosa frustrada
Público detona Tadeu Schmidt nas redes sociais após polêmica no Sincerão do BBB
Netflix confirma Francesca Bridgerton como a grande protagonista da quinta temporada
SBT lamenta a morte de Roberto Marquis, o eterno Guarda Juju da Praça

Deputados da base vivem situação delicada quando o assunto é partido

O próprio governo tem feito uma manobra para acomodar esses parlamentares nos partidos da base

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Deputados da base enfrentam situação difícil
Deputados da base enfrentam situação difícil/Foto: Reprodução

Alguns deputados estaduais estão vivendo um momento difícil em relação ao futuro partidário para a disputa de 2026. Isso porque o prazo da janela partidária, que permite a troca de partido por quem tem mandato, acaba no próximo dia 3 de abril, e uma decisão precipitada pode comprometer o projeto de reeleição.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A situação é mais complicada para alguns parlamentares da base do governo, que ainda não sabem para quais partidos devem ir, a saber: Luiz Gonzaga (PSDB), Michelle Melo (PDT), Chico Viga (PDT), Afonso Fernandes (Solidariedade) e Gilberto Lira (União Brasil).

O próprio governo tem feito uma manobra para acomodar esses parlamentares nos partidos da base, como a federação União Progressistas e o MDB. O PL está fora dessa proposta porque quer apenas um político com mandato na chapa, o deputado Arlenilson Cunha, com a pretensão de eleger novos nomes.

Os deputados citados acima têm evitado falar sobre o assunto com a imprensa e aguardam uma definição nos próximos dias.

Michelle e Pablo Bregense têm sido cortejados pela federação União Progressistas, e Gilberto Lira já foi convidado pelo MDB, com a ida quase sacramentada, pelo que apurou o ContilNet. Chico Viga e Afonso não têm destino definido.

O fato é: seja o MDB ou a federação, ambos oferecem chapas arriscadas aos deputados, devido aos nomes de peso que já disputam pelos dois grupos e à quantidade limitada de cadeiras que cada partido deve conquistar.

O MDB, por exemplo, terá quatro deputados com mandato disputando, no máximo, pelas quatro cadeiras que o partido pode conquistar. Mas o que vai acontecer com Marcus Alexandre, que tem densidade eleitoral e é uma das promessas do partido para 2026? A briga não será fácil.

A federação União Progressistas também será uma “chapa da morte”, mesmo para os novos abrigados que têm mandato, pois fortes nomes de peso disputam pela aliança e também haverá limitação na conquista de cadeiras.

Não se trata de uma decisão fácil. Esta, inclusive, é tão importante quanto cair de cara na campanha. Dependendo da casa que se escolher, será o mesmo que ficar sem teto.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.