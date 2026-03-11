Deracre e Prefeitura de Cruzeiro do Sul alinham execução de ramais para a Operação Verão 2026

A definição de responsabilidades e frentes de trabalho para a execução de serviços em ramais de Cruzeiro do Sul durante a Operação Verão 2026 foi pauta de reunião entre o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), e a Prefeitura do município.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o alinhamento entre Estado e município fortalece a execução das ações nas áreas rurais.

“Esse planejamento conjunto com a prefeitura permite organizar melhor as frentes de trabalho e ampliar o atendimento às comunidades. Nosso compromisso, sob a liderança do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, é garantir acesso, fortalecer a produção e melhorar a vida de quem vive nos ramais”, afirmou.

Durante o encontro com o prefeito Zequinha Lima e equipes técnicas, foram alinhadas as ações que serão executadas ao longo do período de estiagem para garantir melhores condições de acesso às comunidades rurais e fortalecer o escoamento da produção agrícola.

Em 2025, a prefeitura executou cerca de 250 quilômetros de serviços em ramais no município. Para este ano, ficou definido que o município ficará responsável pela execução de mais 101,9 quilômetros, principalmente na região da BR-307 e seus ramais perpendiculares. Com a nova definição de frentes de trabalho, a atuação da prefeitura passa a alcançar cerca de 350 quilômetros de ramais.

O Deracre também apresentou o planejamento das frentes de trabalho na região. Em 2025, o órgão executou mais de 1.200 quilômetros de serviços em ramais no Juruá e trabalha no planejamento de cerca de 700 quilômetros de intervenções para a Operação Verão 2026, reforçando a atuação do governo do Estado na manutenção da trafegabilidade das estradas vicinais.

Entre os trechos que serão executados pela prefeitura estão os ramais da Comunidade Boa Vista (Sinteac) até o Ramal do João Machado, com 14,6 km; Comunidade Santa Maria, do João Machado até o posto de saúde, com 4,5 km; Comunidade Santa Bárbara, do posto de saúde até a ponte Santa Bárbara, com 8,9 km; Comunidade Taquara, da ponte Santa Bárbara até o Ramal do Taquara, com 8 km; Ramal do Bão, ligado ao Carobas, com 4,5 km; Ramal do Mesquita, com 1 km; Ramal da Clínica, com 4 km; Ramal do Advogado, com 3,2 km; Ramal do Belquior, com 19 km; Ramal Mourapiranga, com 18 km; Ramal do Isaías, com 7 km; Ramal do Sabiá, com 1,8 km; Ramal dos Carobas, com 7,2 km; Ramal do Centim, ligado ao Carobas, com 2 km; Ramal do Badejo, ligado ao Carobas, com 6,3 km; Ramal do Seildo, com 2,5 km; e Ramal do Ridson, ligado ao Carobas, com 4 km.

