Deracre executa manutenção na AC-475 e vistoria serviços entre Plácido de Castro e Acrelândia

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa serviços de manutenção ao longo dos 58 quilômetros da rodovia AC-475, que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia. A presidente da autarquia, Sula Ximenes, realizou nesta quarta-feira, 4, vistoria técnica para acompanhar de perto o andamento das frentes de trabalho na estrada.

As equipes realizam o reenquadramento dos pontos danificados, remoção e limpeza do pavimento comprometido, impermeabilização da base, além da aplicação e compactação de nova camada de massa asfáltica para recompor os trechos que apresentam desgaste.

Durante a vistoria, Sula destacou que os serviços fazem parte do planejamento de conservação das rodovias estaduais, garantindo melhores condições de tráfego para quem utiliza a estrada diariamente.

“Estamos acompanhando os serviços de perto porque sabemos da importância da AC-475 para a mobilidade da população e para o escoamento da produção entre Plácido de Castro e Acrelândia. Nosso compromisso é manter as rodovias em boas condições e garantir mais segurança para quem trafega”, afirmou a presidente do Deracre.

Os serviços são executados com recursos próprios do Estado e integram o conjunto de ações de manutenção que o Deracre realiza em diversas regiões do Acre. Além da AC-475, outras rodovias estaduais também recebem intervenções de conservação e recuperação, conforme o planejamento técnico da autarquia, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e fortalecer a infraestrutura viária do estado.