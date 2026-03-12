A noite desta quinta-feira (12) reservou um roteiro dramático em São Januário. Em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama superou o favoritismo paulista e venceu o Palmeiras, de virada, por 2 a 1. A partida marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho no comando do Cruzmaltino e encerrou um incômodo tabu de 14 anos sem vitórias sobre o Alviverde no estádio.

A busca pela derrota do Palmeiras hoje domina as redes sociais, já que o resultado tira a liderança e a invencibilidade do time de Abel Ferreira (que foi comandado por seus auxiliares devido a suspensão) no Brasileirão 2026.

O ContilNet preparou o resumo de como a estrela de Renato Gaúcho brilhou no segundo tempo e as razões da queda palmeirense na capital carioca.

Flaco López abre o placar, mas Vasco reage

O jogo começou truncado, com o Vasco tentando usar a força da torcida e o talento do colombiano Andrés Gómez para furar o bloqueio paulista. No entanto, a eficiência e o controle tático do Palmeiras falaram mais alto na primeira etapa. Aos 40 minutos, o artilheiro Flaco López recebeu pela direita, cortou a marcação de Lucas Piton e bateu de chapa, sem chances para Léo Jardim. Um golaço para levar o 1 a 0 para o vestiário.

Mas a história do jogo mudou no intervalo. O técnico Renato Gaúcho sacou Lucas Piton (que saiu sob vaias) e promoveu a entrada de Cuiabano. A substituição incendiou o lado esquerdo vascaíno e acuou o meio-campo palmeirense, que apresentou sinais de desgaste físico.

A pressão surtiu efeito rápido. Aos 17 minutos do segundo tempo, Thiago Mendes tabelou com David na entrada da área e chapou rasteiro no canto para empatar. O apagão palmeirense continuou e, aos 29 minutos, a virada se concretizou: o próprio Cuiabano apareceu livre no meio da área para empurrar a bola para as redes, garantindo o 2 a 1.

Goleiro Carlos Miguel é alvo de críticas

O revés palmeirense veio acompanhado de muita cobrança da torcida nas redes sociais. O principal alvo das críticas foi o goleiro Carlos Miguel.

Os torcedores alviverdes apontaram uma falha do arqueiro no primeiro gol do Vasco, marcado por Thiago Mendes. Muitos consideraram que o chute rasteiro e colocado do volante cruzmaltino era defensável. O volante Marlon Freitas, em entrevista na saída de campo, lamentou o apagão do time: “Fizemos um primeiro tempo com controle do jogo, muito bom, mas no segundo não conseguimos controlar. O Vasco subiu a marcação e não conseguimos sair”, analisou.

Como fica a tabela do Brasileirão?

O resultado mexe radicalmente nas duas pontas da classificação da Série A:

Palmeiras: Com a derrota, o Verdão estaciona nos 10 pontos , perde a invencibilidade na competição e cai para a 2ª posição, correndo o risco de ver os rivais se distanciarem na liderança. O próximo compromisso será contra o Mirassol, no Allianz Parque.

Vasco: O Gigante da Colina respira aliviado. Com a primeira vitória no campeonato, o time chega a 4 pontos, deixa a zona de rebaixamento (empurrando o Botafogo para o Z4) e pula para a 15ª colocação.

