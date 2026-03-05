Subiu para três o número de mortos no desabamento de um imóvel na região nordeste de Belo Horizonte. Dez pessoas ainda permanecem debaixo dos escombros e seguem sendo procuradas pelos militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Segundo os militares, as duas últimas vítimas confirmadas são um homem de 78 anos e um idoso de 68 anos que eram moradores do lar de idosos. A outra morte que já havia sido confirmada no início da manhã é uma idosa de 87 anos.

Ao todo, no momento do desabamento, durante a madrugada, havia 29 pessoas no local. Seis retiradas com vida.

A família do proprietário, identificada como Renato por vizinhos, também ficou sob os escombros e eles foram os primeiros a serem retirados. Também foram retirados uma criança de dois anos e a mãe e os avós dela.

Nove pessoas conseguiram sair sozinhas ou com a ajuda de vizinhos. Elas conseguiram escapar, pois estavam em uma parte da edificação que não desabou completamente.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Henrique Barcellos, disse foi como essas vítimas estavam localizadas no prédio.

‘Estavam 23 idosos em seis suítes, mas temos outros pavimentos superiores, onde tinha residência e também atividades de estética. Então, por isso, ainda estamos buscando agora quais vítimas já foram retiradas e onde estariam as vítimas que ainda estamos buscando’.

Desabamento de imóvel de quatro andares em Belo Horizonte — Foto: Desirée Miranda / CBN

Viaturas do Samu, Defesa Civil e Guarda Civil estão no local, mobilizadas desde o início do atendimento. As equipes seguem retirando manualmente os escombros, um trabalho cuidado devido ao volume de concreto que cedeu. Também é usada a técnica do apito para pedir silêncio no local a qualquer sinal de alguma vítima que esteja presa debaixo da estrutura.

Uma das vítimas soterradas está conseguindo fazer contato com os militares, segundo o Tenente Coronel Viana.

‘E nós temos vítimas que nós estamos conseguindo fazer o contato com elas, então nós estamos trabalhando incessantemente para o quanto antes conseguimos fazer o resgate com a maior segurança possível e na maior brevidade possível. A questão do apito que foi falado, quando a gente escuta qualquer sinal de uma vida ou alguém que está fazendo, a gente apita, todo mundo para e a gente consegue fazer esse contato sonoro com as vítimas e aí designar melhor onde vão ser os trabalhos, onde eles vão ser mais efetivos’.

Na internet, em um site, a casa de repouso se descreve com um imóvel de 1.200 metros quadrados com jardim, área para banho de sol, espaço para diversas atividades, oratório, cozinha, refeitório, suítes para uma, duas, três e quatro camas e banheiros.

Além do serviço de hospedagem, a casa oferecia também o serviço de day use, no qual o idoso passa um período do dia na casa e depois retorna para a sua residência.