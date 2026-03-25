“Desculpa, Daniel”: outdoor com pedido de perdão chama atenção na capital

Se você passou pelo cruzamento da Rua Pernambuco com a Avenida Ceará recentemente, com certeza deu de cara com um enorme pedido de desculpas. Um outdoor gigante, estrategicamente posicionado ao lado de uma concessionária, ganhou destaque entre os motoristas e pedestres que circulam pela região.

Com o título direto “Desculpa Daniel…”, o outdoor não economiza nas palavras. O texto admite erros do passado, afirmando que as desculpas “não vão curar todas as feridas”, mas reforça que a vida sem o Daniel não faz sentido.

LEIA TAMBÉM: Homem paga R$ 6,3 mil em outdoor para buscar novo amor: “Sei cozinhar”

O outdoor é adornado com corações flutuantes para não passar despercebido.

O vídeo já circula no TikTok e em outras redes sociais. No outdoor a mensagem diz: “Desculpa Daniel… Eu sei que desculpas não vão curar todas as feridas que lhe causei, mas por favor me perdoe.. Eu não consigo viver sem teu amor, sem teu toque, sem os momentos incríveis que você me proporciona todos os dias. Eu te quero mais do que tudo, você é o amor da minha vida, não consigo me imaginar ao lado de outra pessoa, apenas você tem meu coração.”