“Despedida” antes da Copa: Brasil marca amistoso no Maracanã em Maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou um último amistoso no país antes da Seleção Brasileira embarcara para os Estados Unidos para jogar a Copa do Mundo de 2026. No dia 31 de maio, o Brasil encara o Panamá em um amistoso no Maracanã.
A entidade visa um último contato com os fãs que acompanharão a Copa do Mundo do Brasil. O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou o fato da partida ser disputada no templo do futebol brasileiro, o Maracanã.
“Eu acho muito simbólico que essa despedida seja num palco tão importante e emblemático. O Maracanã é a casa da Seleção Brasileira, um estádio conhecido no mundo inteiro e que sempre foi palco de grandes apresentações. Receber o carinho e o apoio dos torcedores vai ser fundamental para que o time, que já no dia seguinte embarcará para os EUA”, afirmou.
Com a partida, o Brasil terá, ao todo, quatro amistosos antes da estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho contra a Seleção de Marrocos.
No próximo dia 16 de março fará a última convocação antes da lista final para o Mundial. Nos dias 26 e 31, respectivamente, o Brasil encara as seleções da França e da Croácia, em jogos que serão disputados já nos Estados Unidos. No dia 31 de maio, a Seleção volta ao país para encarar o Panamá e se despedir da torcida e no dia 6 de junho fecha a preparação contra a seleção do Egito no último amistoso antes da Copa.
Próximos jogos da Seleção Brasileira:
- Brasil x França – Amistoso – Boston (EUA) – 26/3
- Brasil x Croácia – Amistoso – Orlando (EUA) – 31/3
- Brasil x Panamá – Amistoso – Maracanã (RJ) – 31/5
- Brasil x Egito – Amistoso – Cleveland (EUA) – 6/06
- Brasil x Marrocos – 1ª Rodada Grupo C – Nova Jérsei (EUA) – 13/6
- Brasil x Haiti – 2ª Rodada Grupo C – Filadélfia (EUA) – 19/6
- Brasil x Escócia – 3ª Rodada Grupo C – Miami (EUA) – 24/6