21/03/2026
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Detento ferido dentro de presídio no interior do Acre é transferido para o PS de Rio Branco

O detento foi atingido por um objeto perfurante artesanal, conhecido como “estoque”

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O detento ferido foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco
O detento ferido foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco/Foto: Reprodução

Um interno do Presídio Evaristo de Moraes, identificado inicialmente como “Pedin”, precisou ser transferido para atendimento médico na capital acreana após ser vítima de um ataque dentro da unidade prisional. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (20), mas a remoção para Rio Branco aconteceu durante a noite.

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De acordo com informações preliminares, o detento foi atingido por um objeto perfurante artesanal, conhecido como “estoque”, sofrendo uma lesão considerada grave no braço. A perfuração teria alcançado uma veia, o que exigiu cuidados médicos mais complexos e motivou a transferência para uma unidade hospitalar com maior estrutura.

LEIA TAMBÉM: Confusão entre detentos termina com um ferido em presídio de Sena

A ação foi rapidamente contida por policiais penais que atuam no presídio, evitando que a situação tomasse proporções ainda mais graves dentro da unidade.

As circunstâncias do ataque ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. O responsável pela agressão deverá responder por mais esse crime, que será somado à pena já em cumprimento.

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