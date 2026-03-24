24/03/2026
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“Detento gato” explica como fãs o impediram de ter visitas na prisão

Modelo transformou "mugshot" viral em carreira de sucesso

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Reprodução/Instagram

A fama costuma abrir portas, mas para Jeremy Meeks, ela fechou as da sala de visitas. Conhecido mundialmente como o “detento mais gato do mundo” após sua foto policial viralizar em 2014, o norte-americano abriu o jogo sobre o lado obscuro da notoriedade digital enquanto cumpria pena. Meeks revelou que o assédio dos fãs foi tão intenso que ele ficou impossibilitado de receber a própria família, pois desconhecidos ocupavam todos os horários e cotas disponíveis na penitenciária.

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De acordo com o portal Metrópoles, o ex-detento relatou que a administração da prisão em Sacramento era extremamente rigorosa. Mesmo quando ele se recusava a subir para encontrar pessoas que não conhecia, o sistema registrava a tentativa como uma visita realizada, esgotando o limite permitido por semana e prejudicando seus laços familiares.

O Impacto do Vírus da Fama atrás das Grades

O episódio, que remonta a meados de 2014, mostra como a curiosidade do público ultrapassou os limites éticos e logísticos do sistema prisional.

  • Cota de Visitas: Meeks explicou que recebia cerca de 300 cartas por dia. Quando fãs apareciam sem aviso, os agentes contabilizavam a visita na cota semanal, independentemente de o detento aceitar o encontro ou não.

  • Afastamento Familiar: “Minha família não conseguia me ver”, relembrou Meeks em entrevista ao podcast Inside True Crime, destacando a frustração de ser impedido de ver parentes por causa de “pessoas aleatórias”.

  • Histórico: O modelo foi preso inicialmente em 2002 e, mais tarde, em 2014, quando recebeu uma pena de 27 meses por posse de arma, momento em que sua beleza chamou a atenção global.

Carreira e Sucesso Atual: Jeremy Meeks (2026)

Confira os números que marcam a transformação de vida do ex-detento:

Categoria Informação
Primeira Viralização Junho de 2014 (Mugshot oficial)
Carreira na Moda Contratos com agências de elite e campanhas globais
Filmografia Participação em 17 filmes (incluindo Secret Society)
Frequência de Correspondência Média de 300 cartas/dia durante o cárcere
Status Atual Modelo internacional e ator de sucesso

Atualmente, Jeremy Meeks colhe os frutos de sua transição para o entretenimento. Com participações em franquias de cinema e desfiles internacionais, ele provou que o rótulo de “detento gato” foi apenas o trampolim para uma carreira sólida. No entanto, conforme publicado pelo Metrópoles, as memórias do período em que a obsessão dos fãs o separou de seus entes queridos servem como um lembrete dos limites controversos da exposição digital. Para o ator, o sucesso atual é uma forma de evolução constante, deixando para trás os muros de Sacramento e as dificuldades causadas pela fama involuntária.

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