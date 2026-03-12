Detran convoca aprovados em concurso para exames médicos e entrega de documentos; confira

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou, em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead), edital de convocação dos candidatos nomeados no último concurso público da autarquia. A chamada, divulgada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (12), dá início às etapas de inspeção médica e entrega de documentação obrigatória para posse.

Foram convocados candidatos aprovados para os cargos de agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito, assistente de trânsito, engenheiro civil e examinador de trânsito. As vagas contemplam os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Acrelândia.

A inspeção médica deverá ser realizada até o dia 26 de março. Os candidatos precisam providenciar, por conta própria, todos os exames exigidos em edital, como avaliação cardiológica com eletrocardiograma (ECG), raio-X de tórax, exames laboratoriais e avaliações nas áreas neurológica, oftalmológica, psiquiátrica, ortopédica e infectológica. Após reunir os laudos, o convocado deve comparecer à Junta Médica Oficial do Estado, em Rio Branco, na sede da Acreprevidência, no bairro Cerâmica, das 8h às 11h. Em Cruzeiro do Sul, o atendimento ocorrerá nos dias 19 e 26 de março, das 8h às 12h, no Centro da cidade.

Já a entrega dos documentos deve ser feita até 27 de março, das 8h às 14h, nas unidades indicadas no edital: sede do Detran em Rio Branco, 1ª Ciretran em Cruzeiro do Sul ou 6ª Ciretran em Brasileia. Entre os itens exigidos estão documentos pessoais, certidões negativas, comprovante de endereço e diploma correspondente ao cargo.

Segundo o cronograma oficial, os candidatos terão até 10 de abril para concluir todas as etapas, incluindo exames, apresentação de documentos e posse. A data oficial de nomeação em ato solene ainda será divulgada pelo governo estadual.

Confira:

Convocação Detran