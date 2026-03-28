Dia D da vacina contra gripe mobiliza o país neste sábado; saiba mais

Quem faz parte dos grupos prioritários já pode se proteger: acontece neste sábado (28) o Dia D da vacinação contra a gripe, com postos abertos em várias regiões do país. A mobilização busca aumentar a cobertura antes do período de maior circulação do vírus e reforça o alerta para o crescimento de casos respiratórios em 2026.

A campanha nacional de vacinação contra a influenza ganha reforço neste sábado (28) com o Dia D, voltado à ampliação da cobertura vacinal nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A iniciativa segue até o dia 30 de maio, com doses gratuitas disponíveis nas unidades de saúde do SUS.

A estratégia prioriza grupos mais vulneráveis a complicações da doença, como crianças de até 5 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Também estão incluídos profissionais da saúde, professores, trabalhadores do transporte, forças de segurança, povos indígenas, entre outros públicos.

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Para ampliar o alcance, o governo federal investiu em ações de comunicação, incluindo o envio de milhões de mensagens informativas à população. Até o momento, mais de 15 milhões de doses já foram distribuídas em todo o país.

A vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenção contra a influenza, reduzindo casos graves, internações e mortes. A recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima o quanto antes.

Dados recentes acendem o alerta: até meados de março, o país já registrou mais de 14 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com centenas de mortes. A influenza aparece entre os principais vírus identificados, reforçando a importância da imunização, especialmente entre os grupos de risco.