18/03/2026
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Dia D do Hospital do Rim mobiliza população e registra 50 doadores aptos à doação; confira

Coleta externa durante mobilização da Semana do Rim também resultou em cadastro de medula

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Foto: Cedida

A ação do Dia D promovida pelo Hospital do Rim, em Rio Branco, na última quinta-feira (12), ampliou o acesso a exames e consultas gratuitas, mas gerou resultados mais expressivos: durante a mobilização, o Hemoacre realizou uma coleta externa que contabilizou 50 doadores aptos.

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De acordo com a gerente de captação do Hemoacre, Quesia Nogueira, ao todo 66 pessoas se candidataram à doação durante a ação. Desses, 50 estavam aptos, enquanto 16 foram considerados inaptos após triagem. A iniciativa também resultou em um novo cadastro para doação de medula óssea.

A coleta foi realizada como parte da programação do Dia D, que integrou a Semana do Rim e reuniu diversos serviços de saúde e cidadania na Escola Neutel Maia. A ação teve como foco principal a conscientização sobre a saúde renal, mas também abriu espaço para iniciativas solidárias, como a doação de sangue.

O Dia D fez parte das atividades alusivas ao Dia Mundial do Rim, campanha global que chama a atenção para a prevenção de doenças renais, muitas vezes silenciosas. A mobilização contou ainda com exames de creatinina, atendimentos médicos e serviços de cidadania, reunindo parceiros públicos e instituições em um esforço conjunto pela saúde da população.

VEJA FOTOS:

Foto: cedida

Foto: cedida

Foto: cedida

 

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