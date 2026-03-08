Ivoneide Bernardino fez história ao se tornar a primeira mulher presidente da Câmara de Sena

Neste Dia Internacional da Mulher, uma trajetória de liderança e superação ganha destaque em Sena Madureira. A servidora pública e vereadora Ivoneide Bernardino entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal em mais de 111 anos de existência do parlamento no município.

Ivoneide esteve à frente do Poder Legislativo entre os anos de 2023 e 2024, período em que marcou sua gestão por iniciativas consideradas importantes para a estrutura e o funcionamento da Casa. Durante sua presidência, foram alcançados avanços inéditos, como a aquisição do primeiro veículo oficial da Câmara Municipal e a realização do primeiro concurso público da história do Legislativo, medidas vistas como passos importantes para fortalecer a instituição. A atuação de Ivoneide também foi marcada pela defesa da participação feminina na política e em espaços de decisão. Sua eleição para a presidência simbolizou um momento histórico para o município, evidenciando a capacidade das mulheres de ocupar posições de liderança e contribuir com a gestão pública.

Atualmente, Ivoneide Bernardino segue exercendo o mandato de vereadora e é considerada uma das principais lideranças políticas do Vale do Iaco. Além da atuação no parlamento, ela também desenvolve projetos sociais voltados principalmente para jovens e mulheres.

Um dos destaques é o projeto “Sonho de Menina, Sou Debutante”, que oferece a adolescentes de famílias de baixa renda a oportunidade de celebrar os 15 anos com uma grande festa, além de garantir cursos profissionalizantes e outras ações de incentivo ao desenvolvimento pessoal. A cada edição, cerca de 50 meninas são beneficiadas pela iniciativa.

De origem humilde e vinda de uma família honrada, Ivoneide afirma que sua trajetória na vida pública é guiada pelo compromisso de representar a população, especialmente as mulheres de Sena Madureira.

“Eu venho de uma origem simples e sei das dificuldades que muitas mulheres enfrentam. Por isso, minha missão na política é trabalhar para representar cada mulher senamadureirense, lutar por oportunidades, dignidade e por mais espaço para que elas possam realizar seus sonhos. Acredito que quando uma mulher avança, toda a sociedade avança junto”, destacou a vereadora.

A história de Ivoneide Bernardino reforça o papel cada vez mais presente das mulheres na política local e inspira novas gerações a acreditarem que também podem ocupar espaços de liderança e transformação social.