Dia da Mulher: Lula faz pronunciamento e destaca gravidade do feminicídio no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um pronunciamento em rede nacional na noite deste sábado (7/3), véspera do Dia Internacional das Mulheres, para reforçar as medidas que seu governo pretende adotar no combate ao feminicídio no Brasil. Além disso, o governante também falou sobre o fim da escala de trabalho 6×1 no país.

“Como o nosso país trata as mulheres? E mais do que isso: como nós, homens brasileiros, tratamos as mulheres? Precisamos começar encarando a realidade, por mais dura que ela seja. A cada seis horas, um homem mata uma mulher no Brasil. Cada feminicídio é o resultado de uma soma de violências diárias, silenciosas e naturalizadas”, afirmou Lula.

O presidente continuou: “Violência contra a mulher não é questão privada, onde ninguém mete a colher, é crime. E vamos sim, meter a colher”, disse em um trecho do pronunciamento.

“É preciso avançar no fim da escala 6×1, que obriga a pessoa a trabalhar seis dias por semana e ter apenas um dia de folga. Está na hora de acabar com isso. Significará mais tempo com a família, mais tempo para estudar, descansar e viver. Essa é uma pauta da mulher brasileira”, complementou.

Sobre os cassinos, Lula adiantou novas medidas. “Os cassinos são proibidos no Brasil. Não faz sentido permitir que o jogo do tigrinho entre nas casas, endividando famílias e destruindo lares”, reforçou o petista. O presidente também destacou que o ECA Digital entra em vigor nesta semana. A medida protegerá crianças e adolescentes nas redes sociais, restringindo o acesso das plataformas a menores de idade.

