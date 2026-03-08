Dia da Mulher: Lula faz pronunciamento e destaca gravidade do feminicídio no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um pronunciamento em rede nacional na noite deste sábado (7/3), véspera do Dia Internacional das Mulheres, para reforçar as medidas que seu governo pretende adotar no combate ao feminicídio no Brasil. Além disso, o governante também falou sobre o fim da escala de trabalho 6×1 no país.

“Como o nosso país trata as mulheres? E mais do que isso: como nós, homens brasileiros, tratamos as mulheres? Precisamos começar encarando a realidade, por mais dura que ela seja. A cada seis horas, um homem mata uma mulher no Brasil. Cada feminicídio é o resultado de uma soma de violências diárias, silenciosas e naturalizadas”, afirmou Lula.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Reprodução Instagram Lula Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução / Globo

Lula torce pro Corinthians declaradamente Reprodução/Ricardo Stuckert / Esporte News Mundo Luiz Inácio Lula da Silva rebate fala de Friedrich Merz Reprodução: YouTube/CanalGov Lula fala sobre situação envolvendo SBT e Zezé Di Camargo Reprodução: YouTube/CanalGov Voltar

Próximo

Leia Também TV “Armação Ilimitada” será homenageada no Caldeirão com Mion com “volta” de Juba e Lula Política “Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível que tem agora”, diz Lula a Motta TV “Cria vergonha, Robinho!”, diz Lula ao defender que jogador cumpra pena por estupro no Brasil Reality Show “A Fazenda”: Rayane Figliuzzi relembra quantos dias Dudu Camargo ficou sem tomar banho

O presidente continuou: “Violência contra a mulher não é questão privada, onde ninguém mete a colher, é crime. E vamos sim, meter a colher”, disse em um trecho do pronunciamento.

“É preciso avançar no fim da escala 6×1, que obriga a pessoa a trabalhar seis dias por semana e ter apenas um dia de folga. Está na hora de acabar com isso. Significará mais tempo com a família, mais tempo para estudar, descansar e viver. Essa é uma pauta da mulher brasileira”, complementou.

Sobre os cassinos, Lula adiantou novas medidas. “Os cassinos são proibidos no Brasil. Não faz sentido permitir que o jogo do tigrinho entre nas casas, endividando famílias e destruindo lares”, reforçou o petista. O presidente também destacou que o ECA Digital entra em vigor nesta semana. A medida protegerá crianças e adolescentes nas redes sociais, restringindo o acesso das plataformas a menores de idade.

Veja!