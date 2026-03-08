Dia da Mulher: Maiara e Maraisa revelam inspirações femininas e abrem desejos além dos palcos

Maiara e Maraisa são ícones de representatividade no sertanejo brasileiro, uma das maiores duplas do país. Em entrevista ao portal LeoDias, neste Dia Internacional da Mulher, elas comemoram a força feminina que reflete em diferentes as áreas – tanto no pessoal, quanto no profissional. Para as irmãs, ser mulher não é sobre deixar a sensibilidade lado, mas sim superar todos os desafios que a vida. Confira!

“Para a gente, ser mulher é ter independência e força, pois somos capazes de tudo o que quisermos, quando batalhamos e corremos atrás de nossos sonhos. Não é sobre deixarmos de ser sensíveis e demonstrar nossas fragilidades, mas superar todos os desafios que a vida nos traz sabe, seguindo em frente e empoderando outras mulheres”, iniciou Maiara.

Com mais de 10 anos de carreira, elas afirmam que conseguiram conquistar um espaço respeitoso na música. Porém, encontraram desafios no caminho por serem mulheres. “Não só a gente, acredito que todas as mulheres sempre encontrarão desafios por toda a vida. Quero acreditar que um dia não será assim, mas o importante é não abaixarmos a cabeça, impor nossas vontades, buscar o nosso espaço e mostrar que merecemos essas conquistas”, disse Maraisa.

A dupla contou como faz para conciliar a vida profissional com os momentos pessoais. Elas ainda responderam: existe culpa feminina quando a carreira cresce muito e a vida precisa mudar?

“Jamais iremos nos culpar, é nosso sonho e somos imensamente gratas por tudo o que aconteceu até aqui, aos poucos, sempre vamos conciliando tudo e dando atenção para questões da nossa vida pessoal, tendo mais momentos de descanso, diversão e em família”, afirmou Maiara.

“Desde o começo da nossa carreira, a gente já sabia o que poderia acontecer e culpa nunca fez parte da nossa vida, ao contrário, temos orgulho de tudo o que construímos e sabemos que essa conciliação entre profissional e pessoal é necessária, eu busco equilibrar tudo”, garantiu Maraisa.

As irmãs ainda abriram o coração sobre os projetos além dos palcos. Maraisa, que está noiva de Fernando Mocó, reafirmou o desejo de viver a maternidade. “Todo mundo sabe que eu estou buscando minha realização de ser mãe e se Deus quiser, no momento e na hora certa tudo vai acontecer”, falou.

“Olha, vou dizer que um dos meus desejos é ver minha irmã sendo mamãe também viu, quer ser aquela tia coruja sabe, vou amar isso”, completou Maiara.

Nomes dde sucesso na música, Maiara e Maraisa também revelaram que buscam inpiracoes em outras mulheres: “Nossa mãe com certeza é o maior exemplo que temos de mulher forte e guerreira, até fizemos uma homenagem para ela no nosso último DVD, ela é nosso maior exemplo. Nossas tias, as mulheres da nossa família também sempre serão inspirações. E claro que não podemos deixar de citar nossa eterna Marília Mendonça, que nos inspirou e sempre irá nos inspirar”, pontuou Maiara.

“Além da nossa mãe e das mulheres de nossa família, nos inspiram todas aquelas que antes de nós conquistaram seu espaço na música sertaneja, esse legado delas sempre estará vivo em nossa memória”, destacou Maraisa.

Por fim, as cantoras deixaram um recado especial para as fãs neste Dia Internacional da Mulher: “Busquem seus sonhos sempre, o fato de sermos mulheres só deve nos dar ainda mais força para a gente seguir nessa busca. Temos que nos lembrar todos os dias da nossa força, da nossa responsabilidade em mostrar ao mundo tudo o que somos capazes”, frisou Maraisa.

“Assim como a gente sempre fala para as nossas fãs, o principal é nunca desistir. Nós acreditamos, lutamos e conquistamos diversos sonhos, por isso nosso maior recado é que se valorizem e nunca deixem ninguém destruir essa força que nós mulheres temos”, concluiu Maiara.