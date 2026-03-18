18/03/2026
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Diagnosticada com alopecia, mãe de Lucas Lucco corta o cabelo: “Sigo com fé”

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Diagnosticada com alopecia, mãe de Lucas Lucco corta o cabelo: “Sigo com fé”

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A influenciadora, de 49 anos, revelou o diagnóstico no último domingo (14/3). (Reprodução/@karinalucco)

A mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco, que está em meio ao tratamento de alopecia areata, cortou o cabelo. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou, nesta quarta-feira (18/3), o novo visual com fios mais curtos. Aos 49 anos, ela revelou o diagnóstico da condição genética que causa queda capilar no último domingo (14/3).

Na publicação, a veterana destacou a resiliência em meio à nova realidade: “O processo segue… E dentro desse processo, hoje foi dia de desapegar. Não foi só sobre cortar o cabelo… foi sobre soltar o que já não faz mais sentido carregar. Claro que não é fácil, mas entendo que existem fases em que o desapego é necessário para continuar”, iniciou.

 

“Sigo com fé, coragem e o coração em paz. Um passo de cada vez”, continuou a mãe de Lucas Lucco, que havia relatado ter descoberto as primeiras falhas no cabelo há cerca de sete meses: “Eu estava no salão e o cabeleireiro visualizou a primeira falha, formato arredondado e liso. Alguns fatores podem estar envolvidos, como predisposição genética, estresse físico ou emocional, alterações no sistema imunológico e alguns gatilhos inflamatórios”.

A alopecia areata ocorre quando o sistema imunológico ataca os folículos capilares, causando a queda dos cabelos. A condição genética é caracterizada pela perda de cabelo em áreas específicas do couro cabeludo, formando falhas arredondadas. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o diagnóstico afeta cerca de 2% da população e responde por aproximadamente 1,2% dos atendimentos dermatológicos no Brasil.

 

Fonte: Portal Leo Dias

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