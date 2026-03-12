Diagnosticado com doença nos olhos, jovem faz campanha para não perder a visão

Uma campanha solidária nas redes sociais busca arrecadar recursos para ajudar o jovem Daniel de Assis Guimarães, diagnosticado com ceratocone em ambos os olhos. De acordo com a família, a doença já se encontra em estágio avançado no olho esquerdo, o que exige tratamento o quanto antes para evitar a progressão do problema e preservar a visão.

Segundo a divulgação da campanha, médicos orientaram a realização do procedimento conhecido como crosslinking nos dois olhos. O tratamento tem como objetivo fortalecer a córnea e impedir o avanço da doença, reduzindo o risco de perda visual.

Além da cirurgia, Daniel também precisa passar por consulta oftalmológica e adquirir uma lente rígida indicada para o tratamento. Somados, os custos estimados chegam a cerca de R$ 7.050.

De acordo com a campanha, o valor inclui R$ 350 referentes à consulta oftalmológica, R$ 5 mil para o procedimento cirúrgico em ambos os olhos e aproximadamente R$ 1.700 para a lente rígida necessária ao tratamento.

Familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais para tentar arrecadar o valor e permitir que o jovem realize o procedimento o mais rápido possível.

Quem quiser contribuir pode fazer doações por meio de Pix utilizando a chave 68999689484. Mesmo quem não puder ajudar financeiramente pode colaborar compartilhando a campanha para ampliar o alcance da mobilização solidária.