12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Diagnosticado com doença nos olhos, jovem faz campanha para não perder a visão

Campanha busca arrecadação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Jovem faz campanha para não perder a visão
Jovem faz campanha para não perder a visão/Foto: Cedida

Uma campanha solidária nas redes sociais busca arrecadar recursos para ajudar o jovem Daniel de Assis Guimarães, diagnosticado com ceratocone em ambos os olhos. De acordo com a família, a doença já se encontra em estágio avançado no olho esquerdo, o que exige tratamento o quanto antes para evitar a progressão do problema e preservar a visão.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo a divulgação da campanha, médicos orientaram a realização do procedimento conhecido como crosslinking nos dois olhos. O tratamento tem como objetivo fortalecer a córnea e impedir o avanço da doença, reduzindo o risco de perda visual.

Os custos estimados chegam a cerca de R$ 7.050

Os custos estimados chegam a cerca de R$ 7.050/Foto: Divulgação

Além da cirurgia, Daniel também precisa passar por consulta oftalmológica e adquirir uma lente rígida indicada para o tratamento. Somados, os custos estimados chegam a cerca de R$ 7.050.

De acordo com a campanha, o valor inclui R$ 350 referentes à consulta oftalmológica, R$ 5 mil para o procedimento cirúrgico em ambos os olhos e aproximadamente R$ 1.700 para a lente rígida necessária ao tratamento.

VEJA TAMBÉM: Virgílio Viana destaca projeto de equoterapia “Eu Acredito”, que atende mais de 500 famílias no Acre

Familiares e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais para tentar arrecadar o valor e permitir que o jovem realize o procedimento o mais rápido possível.

Quem quiser contribuir pode fazer doações por meio de Pix utilizando a chave 68999689484. Mesmo quem não puder ajudar financeiramente pode colaborar compartilhando a campanha para ampliar o alcance da mobilização solidária.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.