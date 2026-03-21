Diferença de R$ 0,46 marca custo da cesta básica entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A diferença de apenas R$ 0,46 no custo da cesta básica entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul chamou atenção após a divulgação de dados do governo do Acre. Enquanto na capital o valor registrado foi de R$ 681,70, no município do Vale do Juruá o custo chegou a R$ 682,16.

O levantamento faz parte do monitoramento mensal realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, que passou a incluir Cruzeiro do Sul na pesquisa. Com isso, o estudo amplia a análise do custo de vida no estado e incorpora dados de uma das principais regiões econômicas do Acre.

Apesar do valor final praticamente igual, a composição da cesta apresenta diferenças entre as cidades. Em Rio Branco, os alimentos têm maior impacto no custo total, influenciados por itens como mandioca e feijão. Já em Cruzeiro do Sul, os produtos de limpeza doméstica e higiene pessoal apresentam preços mais elevados, equilibrando o valor final.

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Outro dado relevante é o comprometimento da renda do trabalhador. Segundo a pesquisa, a cesta básica consome cerca de 42% do salário mínimo bruto em ambas as cidades, indicando impacto semelhante no orçamento das famílias.

A coleta de preços foi realizada em fevereiro, em 30 estabelecimentos comerciais de Cruzeiro do Sul, incluindo mercados, açougues e panificadoras. A partir da inclusão do município, o levantamento passa a ser atualizado mensalmente, permitindo acompanhar variações e orientar políticas públicas no estado.