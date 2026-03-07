“Diminuímos custo e criamos espaço para crescer”, diz CEO do Grau Educacional

Em um setor historicamente estruturado para aulas presenciais, cinco dias por semana, o Grau Educacional decidiu seguir por outro caminho. A mudança começou ainda nos primeiros anos da operação, quando a rede de ensino técnico reduziu a frequência para três encontros semanais.

O modelo acabou se tornando uma das principais alavancas de escala da rede. Menos dias presenciais significariam também redução de custo e muitos outros ganhos.

“Mais do que diminuir custo operacional, conseguimos gerar mais espaço dentro da escola. Com essa mudança, a empresa aumentou a rotatividade das turmas e passou a utilizar melhor a infraestrutura já existent. Conseguimos aumentar em 40% a nossa capacidade produtora de aluno na escola”, afirma Ruy Maurício Porto Carreiro Filho, CEO e sócio-fundador da escola técnica.

Os irmãos Ruy Maurício Porto Carreiro Filho e Carolina da Fonte, sócios- fundadores do Grau Educacional participaram do programa Do Zero ao Topo, programa que conta histórias de empreendedores de sucesso.

Presencial reconfigurado, não abandonadoNa prática, a mesma unidade física passou a comportar mais cursos e mais estudantes sem ampliação estrutural relevante. Durante a pandemia, o grupo acelerou a implementação da plataforma digital. Mesmo assim, optou por não abandonar o contato físico. Após a reabertura, reduziu ainda mais a frequência obrigatória, combinando dois dias presenciais com carga complementar online.

“Para o aluno é um grande diferencial. O custo para ele também de passagem é menor e não deixa de ter o contato presencial com esses dois encontros. As nossas unidades têm laboratórios. Nossos cursos, tanto técnicos como profissionalizantes, têm muitas práticas. É uma experiência ele estar lá!”, reforça Carolina da Fonte, que é também diretora de operações da rede.

Hoje, o Grau Educacional soma 133 escolas, 180 mil alunos ativos e faturamento superior a R$ 500 milhões em 2025. O plano é chegar a 300 unidades nos próximos anos.

A nova configuração operacional viabilizou também unidades menores, a partir de 600 metros quadrados, em comparação com os modelos antigos que chegavam a 2.000 metros quadrados.

Para os fundadores, o modelo responde diretamente às principais barreiras de matrícula.

“O maior motivo para não fazer a matrícula é a renda. E em segundo lugar o tempo”, afirma o CEO.

Para saber mais detalhes de como a rede de escolas Grau Educacional conseguiu escalar e se destacar entre as maiores do ensino técnico no país, veja o episódio completo no Do Zero ao Topo. O programa está disponível em vídeo no YouTube e em sua versão de podcast nas principais plataformas de streaming como ApplePodcasts, Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox e Amazon Music.

Sobre o Do Zero ao TopoO podcast Do Zero ao Topo é uma produção do InfoMoney e traz, a cada semana, a história de mulheres e homens de destaque no mercado brasileiro para contar a sua história, compartilhando os maiores desafios enfrentados ao longo do caminho e as principais estratégias usadas na construção do negócio.