05/03/2026
ContilPop
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein

Dino suspende quebra de sigilo de Lulinha na CPMI do INSS

Decisão inclui todos os investigados pela comissão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Ministro Flávio Dino/Foto: Reprodução
Ministro Flávio Dino/Foto: Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino estendeu, nesta quinta-feira (5/3), a suspensão da quebras dos sigilos bancário e fiscal da CPMI do INSS a todos os investigados pela comissão, entre eles o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão se soma à suspensão da quebra de sigilo da lobista Roberta Luchsinger na quarta-feira (4/3).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No parecer, o magistrado criticou o fato do colegiado ter tomado a decisão em votação “em globo” no dia 26 de fevereiro. Na sessão, os parlamentares votaram por “contraste visual”, método em que não há contagem precisa de votos e em que apuração é feita com base no número de pessoas em pé ou com a mão levantada.

“Desse modo, assim como um Tribunal não pode quebrar sigilos bancários de empresas e cidadãos com decisões “em globo” e simbólicas (em uma espécie de “olhômetro”), um órgão parlamentar não pode fazêlo. Dizendo de outro modo, a simetria – neste caso – há de prevalecer de modo quase total”, argumentou.

Dino ponderou que a CPMI pode deliberar mais uma vez sobre o tema, caso ache necessário. Além disso, ressaltou que a suspensão não inclui quebras de sigilos impostas pela PF. “Por óbvio, esclareço que a decisão de ontem e a presente decisão não têm qualquer relação e não invalidam quebras de sigilo efetuadas na investigação da Polícia Federal, sob a supervisão do STF, em procedimentos próprios”, explicou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.