Diogo Nogueira relata prejuízo após rumores de traição durante término com Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira afirmou que enfrentou prejuízos profissionais após o fim de seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, anunciado em dezembro. Segundo o artista, rumores que circularam nas redes sociais sobre uma suposta traição acabaram afetando diretamente sua imagem e compromissos comerciais.

Em entrevista à CNN Brasil, o sambista relatou que diversas campanhas publicitárias previstas para os meses seguintes foram canceladas após a repercussão das especulações. De acordo com ele, cerca de dez contratos deixaram de ser concretizados em meio à circulação das acusações.

O cantor afirmou compreender que empresas costumam agir com cautela para proteger suas marcas diante de situações polêmicas. Ainda assim, ressaltou que o impacto profissional foi significativo.

Diogo também afirmou que as informações divulgadas sobre uma possível infidelidade não correspondem à realidade e disse ter se sentido injustiçado com a repercussão do caso. Apesar das dificuldades, ele destacou que segue focado em novos projetos e na continuidade de sua carreira musical.

Ação judicial contra boatos

Diante da circulação das informações, o artista decidiu recorrer à Justiça. Segundo ele, páginas de fofoca e alguns sites teriam divulgado conteúdos que considera falsos sobre o término do relacionamento.

De acordo com o cantor, já foram iniciados processos judiciais contra os responsáveis pelas publicações. Ele afirmou que as pessoas e plataformas que divulgaram as acusações deverão apresentar provas sobre as informações divulgadas.

Relação amigável após separação

O cantor também comentou sobre o fim do relacionamento com Paolla Oliveira. Segundo ele, a decisão de encerrar o namoro foi tomada de forma tranquila, após conversas entre os dois ao longo do tempo.

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Diogo afirmou que mantém uma relação de respeito e amizade com a atriz, destacando que construiu laços também com a família dela durante o período em que estiveram juntos. O artista acrescentou que, ao contrário do que muitas vezes ocorre em separações públicas, o término não foi marcado por conflitos.

Mesmo após o fim do relacionamento, ele afirmou que continua nutrindo admiração pela atriz e por seus familiares.