25/03/2026
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Diretor diz que não há confirmação de tentativa de sequestro em escola

Gestor afirma que alerta foi preventivo após relatos

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Diretor diz que não há confirmação de tentativa de sequestro
Diretor diz que não há confirmação de tentativa de sequestro/Foto: Reprodução

O diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Djalma Teles Galdino, José Cláudio, afirmou que não há confirmação de tentativas de sequestro de alunos na região da unidade, localizada no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. O esclarecimento foi feito após a repercussão de um vídeo divulgado nas redes sociais que gerou preocupação entre pais.

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Segundo o gestor, o vídeo tinha caráter preventivo e foi gravado após relatos isolados de responsáveis. No entanto, ele ressaltou que não existem imagens ou provas concretas que confirmem as supostas abordagens envolvendo crianças nas proximidades da escola.

De acordo com José Cláudio, uma mãe relatou que o filho teria sido abordado por ocupantes de uma caminhonete preta. A família chegou a buscar imagens de câmeras de segurança da região e informou que a placa do veículo seria irregular. Contudo, o diretor destacou que não há registros visuais que comprovem o fato.

Além disso, outro relato semelhante circulou por meio de áudio, o que contribuiu para o aumento da preocupação entre pais e responsáveis. Ainda assim, conforme o diretor, as informações passaram a ser ampliadas sem confirmação, o que gerou interpretações equivocadas.

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“Não existem imagens dessa caminhonete, nem da preta nem da branca. O que houve foi um comentário de uma mãe, que me procurou preocupada. O vídeo foi uma forma de alertar os pais, não de causar pânico”, explicou.

Na ocasião, o diretor reforçou que a intenção foi orientar as famílias sobre a importância de cuidados no trajeto escolar, especialmente com crianças que se deslocam sozinhas. Ele também lamentou que o conteúdo, inicialmente compartilhado em um grupo restrito, tenha se espalhado nas redes sociais.

Por fim, José Cláudio reiterou que a situação não está confirmada como tentativa de sequestro, mas destacou que a atenção dos pais continua sendo fundamental para a segurança dos alunos.

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