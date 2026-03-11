Dirigentes do Botafogo recebem ameaças de morte após queda na Libertadores

12/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
Horas depois da eliminação do Botafogo na Copa Libertadores, dirigentes ligados à Sociedade Anônima do Futebol do clube passaram a receber ameaças físicas e de morte. A situação veio à tona na manhã desta quarta-feira (11/3), quando números de telefone pessoais de integrantes da diretoria foram compartilhados em grupos de torcedores, dando início a uma série de mensagens intimidatórias. Diante do episódio, representantes da gestão alvinegra informaram que pretendem registrar um boletim de ocorrência.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

VEJA O ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (11/04)

Entre os contatos divulgados estão os do proprietário da SAF, John Textor, e do diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito. Após o vazamento, ambos passaram a receber mensagens com teor de ameaça. O caso foi noticiado inicialmente pela ESPN e posteriormente confirmado pela apuração do Lance!.

A tensão surgiu após a queda do clube na fase preliminar da Copa Libertadores da América. No confronto contra o Barcelona Sporting Club, o time carioca havia empatado por 1 a 1 no duelo de ida, disputado em Guayaquil, no Equador.

Na partida decisiva, realizada no estádio Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a equipe equatoriana venceu por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação e encerrou a participação do clube brasileiro na terceira fase preliminar do torneio continental.

Após o episódio, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (14/3), novamente no Estádio Nilton Santos, quando enfrenta o Flamengo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria avalia medidas legais relacionadas às ameaças recebidas.

