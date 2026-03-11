Dirigentes do Botafogo recebem ameaças de morte após queda na Libertadores

Horas depois da eliminação do Botafogo na Copa Libertadores, dirigentes ligados à Sociedade Anônima do Futebol do clube passaram a receber ameaças físicas e de morte. A situação veio à tona na manhã desta quarta-feira (11/3), quando números de telefone pessoais de integrantes da diretoria foram compartilhados em grupos de torcedores, dando início a uma série de mensagens intimidatórias. Diante do episódio, representantes da gestão alvinegra informaram que pretendem registrar um boletim de ocorrência.

Entre os contatos divulgados estão os do proprietário da SAF, John Textor, e do diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito. Após o vazamento, ambos passaram a receber mensagens com teor de ameaça. O caso foi noticiado inicialmente pela ESPN e posteriormente confirmado pela apuração do Lance!.

Botafogo iniciou a partida com Léo Linck; Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Danilo, Newton e Alex Telles; Barrera, Matheus Martins e Montoro.

A tensão surgiu após a queda do clube na fase preliminar da Copa Libertadores da América. No confronto contra o Barcelona Sporting Club, o time carioca havia empatado por 1 a 1 no duelo de ida, disputado em Guayaquil, no Equador.

Na partida decisiva, realizada no estádio Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a equipe equatoriana venceu por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação e encerrou a participação do clube brasileiro na terceira fase preliminar do torneio continental.

Após o episódio, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (14/3), novamente no Estádio Nilton Santos, quando enfrenta o Flamengo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria avalia medidas legais relacionadas às ameaças recebidas.