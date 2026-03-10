10/03/2026
Discussão entre Chaiany e Jordana durante dinâmica do Sincerão esquenta clima e repercute

Sisters trocaram acusações diante dos participantes e momento tenso gerou comentários entre internautas

Discussão entre Chaiany e Jordana no Sincerão repercute nas redes/ Foto: Globo

A dinâmica do Sincerão nesta segunda-feira,9, no reality Big Brother Brasil foi marcada por um momento de tensão após uma discussão entre as participantes Chaiany e Jordana. O desentendimento aconteceu ao vivo, no gramado da casa, diante dos demais confinados.

Durante a atividade, as duas sisters trocaram acusações e elevaram o tom da conversa, criando um clima de confronto que chamou a atenção dos outros participantes do programa. Em determinado momento, a discussão ficou mais acalorada e as duas chegaram a avançar uma na direção da outra, aumentando a tensão dentro da dinâmica.

A situação rapidamente repercutiu entre os espectadores e passou a circular nas redes sociais, onde diversos usuários comentaram o episódio. Muitos internautas destacaram a reação dos demais participantes durante o conflito.

Em uma das publicações, um usuário comentou: “Engraçado que nenhum homem do lado de Chaiany ou Jordana se levantou quando viu uma indo pra cima da outra. Quem levantou foi justamente a pessoa que eles não tiram da boca”.

O momento se tornou um dos assuntos comentados entre fãs do reality e reforçou o clima de rivalidade entre participantes que vem se intensificando nas últimas semanas dentro da casa.

Veja o vídeo: 

