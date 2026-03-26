26/03/2026
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DNIT acelera obras na ponte sobre o Rio Tarauacá e implanta novos pilares

Com um investimento que gira em torno de R$ 12 milhões, o canteiro de obras apresenta movimentação intensa

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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) segue avançando com os trabalhos de prolongamento da ponte sobre o Rio Tarauacá, localizada no km 535 da BR-364, no interior do Acre. A intervenção é tratada como uma prioridade estratégica pelo governo federal, visando adaptar a estrutura às constantes mudanças no curso do rio e assegurar que a rodovia permaneça trafegável, protegendo a estabilidade da travessia contra processos erosivos e variações naturais da região.

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Ponte fica localizada sobre o Rio Tarauacá/Foto: Reprodução

Com um investimento que gira em torno de R$ 12 milhões, o canteiro de obras apresenta movimentação intensa, concentrando-se atualmente na etapa de concretagem do tabuleiro. O projeto técnico detalha uma ampliação de 70 metros na extensão total da ponte, dividida em dois vãos de 35 metros cada.

Para sustentar essa nova estrutura, o DNIT executa a implantação de novos pilares, além da construção de uma laje de transição e a necessária recomposição do aterro nas cabeceiras, garantindo uma transição suave e segura para os veículos.

A execução dos serviços já superou fases críticas, como a fundação profunda e a montagem da superestrutura, avançando agora pela mesoestrutura.

O cronograma segue em ritmo constante para consolidar essa Obra de Arte Especial (OAE), que é considerada o principal cordão umbilical terrestre entre o Vale do Juruá e o restante do Brasil. Sem essa ponte em plenas condições, municípios como Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima ficariam isolados por terra da capital, Rio Branco.

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