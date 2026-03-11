11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Do bullying ao sucesso: conheça a jovem que transformou condição rara em fama na internet

Lalit Patidar sofreu violência na infância por condição rara; hoje, jovem fatura alto como influencer no Instagram.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Aos 19 anos, o indiano Lalit Patidar transformou o que muitos veriam como um fardo em um passaporte para o sucesso global. Diagnosticado com hipertricose, uma condição genética raríssima conhecida popularmente como “síndrome do lobisomem”.
Reprodução/Guinness World Records; Reprodução/YouTube

Aos 19 anos, o indiano Lalit Patidar transformou o que muitos veriam como um fardo em um passaporte para o sucesso global. Diagnosticado com hipertricose, uma condição genética raríssima conhecida popularmente como “síndrome do lobisomem”.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O jovem de Madhya Pradesh hoje celebra a marca de centenas de milhares de seguidores, consolidando-se como um influenciador digital de peso após anos de luta contra o preconceito.

Com mais de 95% do rosto coberto por pelos, Lalit entrou para o Guinness Book (Livro dos Recordes) e decidiu usar a visibilidade para construir o que chama de “emprego dos sonhos”.

Hoje, ele compartilha sua rotina única, acumulando mais de 260 mil seguidores no Instagram e convertendo sua imagem em fonte de renda para realizar desejos como viagens de primeira classe.

Entenda a condição e os números:

  • Raridade Extrema: A hipertricose é tão incomum que apenas cerca de 50 casos foram documentados no mundo desde a Idade Média.

  • Impacto Digital: Lalit soma 260 mil seguidores no Instagram e 100 mil inscritos no YouTube, monetizando sua aparência e carisma.

  • Dificuldades Físicas: O excesso de pelos não é apenas estético; afeta funções vitais como a visão (fios que caem nos olhos), audição e até a alimentação.

Lalit Patidar abraça sua identidade única e viaja o mundo como criador de conteúdo | Foto: Reprodução/Instagram

Superação: de alvo de pedradas a celebridade

Nem sempre a vida de Lalit foi cercada de curtidas e comentários positivos. Na infância, o jovem foi vítima de bullying agressivo e isolamento social. Ele relata ter sido alvo de pedradas por outras crianças que o consideravam “diferente” ou “assustador”.

“Às vezes, eu gostaria de fazer uma cirurgia porque quero ser amigo de todos”, confessou o jovem em entrevista recente, revelando que, apesar do orgulho de se destacar na multidão, as cicatrizes do passado ainda geram o desejo de integração. Para manter a higiene, ele precisa de cuidados rigorosos, usando tesouras especiais, já que lâminas comuns não dão conta da espessura dos fios.

Atualmente, Lalit foca no lado positivo: sua carreira permite que ele sustente sua família e inspire outras pessoas que possuem condições físicas atípicas a não se esconderem do mundo. “Aprendi a abraçar quem eu sou”, afirma o recordista.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.