Dois homens são presos e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Rio Branco

Luiz Maciel Dias Leon, de 35 anos, e Cézar Augusto Lima Aguiar, de 20 anos, foram presos na noite desta terça-feira (10) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro João Paulo, em Rio Branco. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido durante a ação da Polícia Militar.

De acordo com informações da polícia, a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que em uma residência localizada na Rua Capixaba estaria ocorrendo intensa comercialização de entorpecentes. O denunciante relatou ainda que o local apresentava grande movimentação de usuários e que os responsáveis pela venda seriam Cézar, um adolescente e Luiz.

Ainda segundo a denúncia, o trio realizava as vendas exclusivamente por meio de transferências via PIX, evitando receber dinheiro em espécie devido a prejuízos causados por apreensões anteriores.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado. Ao chegar ao local, os militares perceberam um forte odor característico de entorpecente conhecido como merla. Ao observar pelas frestas da porta, os policiais visualizaram três indivíduos dentro da residência que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram fugir pelos fundos do imóvel.

Os policiais entraram rapidamente na casa e conseguiram abordar os suspeitos. Durante as buscas no interior da residência, foram encontradas 22 trouxinhas de substância semelhante à merla, além de um telefone celular, um saco plástico e um rolo de papel alumínio, materiais possivelmente utilizados para o fracionamento e embalagem da droga.

Durante a ocorrência, Cézar Augusto confessou que estava no local e afirmou que havia começado recentemente a vender drogas, relatando ainda que estava morando na residência após ter sido expulso da casa da mãe.

Já o adolescente de 16 anos afirmou que o telefone celular encontrado era de sua propriedade e que estaria apenas ajudando nas vendas do entorpecente. Luiz Maciel, que declarou ser de nacionalidade venezuelana, informou aos policiais que estava morando no local há poucos dias e que se encontrava em situação de rua, motivo pelo qual teria passado a auxiliar na comercialização da droga.

Durante as buscas, os policiais também encontraram uma anotação em um papel contendo o número de uma chave PIX em nome de Cézar Augusto, que possivelmente seria utilizada para receber os pagamentos das vendas de entorpecentes.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e o adolescente foi apreendido. Os três foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a realização dos procedimentos cabíveis.

A residência onde ocorreu a ação já era conhecida pelas forças de segurança devido à intensa movimentação de usuários de drogas e por já ter sido alvo de outras operações policiais. Cerca de 14 dias antes, outro suspeito identificado como Ítalo Pereira da Silva havia sido preso no mesmo endereço pelo crime de tráfico de drogas.