Família busca por idoso desaparecido há dois meses em Rio Branco: ‘Incertezas’

O desaparecimento de Pedro Vilchez, de 87 anos, completa, nesta quarta-feira (18), dois meses, e o caso segue marcado por incertezas. Ao ContilNet, a neta do idoso, Tauane Vilchez, comentou que a família continua angustiada e sem pistas.

Pedro saiu de casa no dia 18 de janeiro para comprar um refrigerante e nunca mais foi visto. Desde então, nenhuma pista concreta foi encontrada.

Sem qualquer atualização nas investigações, a família decidiu interromper as buscas, principalmente por falta de pistas. Ainda assim, o sentimento de angústia permanece. “Permanecemos na mesma. Angustiados, sem notícias, sem nenhuma novidade”, relatou a neta, Tauane Vilchez.

Nos primeiros dias, o desaparecimento mobilizou uma grande operação. Imagens de câmeras de segurança registraram Pedro caminhando pela Estrada do Mutum, em direção a um ramal, por volta das 9h17 — último registro confirmado do idoso.

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A partir disso, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram buscas com apoio de cães farejadores, quadriciclos e drones com câmeras térmicas. As varreduras se concentraram nos ramais do Mutum e Plácido, além de áreas próximas ao município de Bujari.

A Polícia Civil também passou a investigar o caso, com atuação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ouvindo testemunhas e analisando informações. Apesar da mobilização, nenhuma linha concreta avançou.

Atualmente, o caso segue cercado de dúvidas. Não se sabe se Pedro entrou em área de mata, se recebeu ajuda de terceiros ou se sofreu algum problema de saúde durante o trajeto.