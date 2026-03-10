Dois rabetões com 35 mil mudas de açaí naufragam no Rio Juruá em Cruzeiro do Sul

Dois rabetões carregados com aproximadamente 35 mil mudas de açaí destinadas a um projeto de reflorestamento no município de Marechal Thaumaturgo naufragaram na tarde do último domingo (9) nas proximidades da comunidade Carlota, região do Porto do Jaime, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações de moradores da região, a equipe que transportava as mudas foi surpreendida por uma forte chuva enquanto navegava pelo Rio Juruá. Na tentativa de se proteger do temporal, os tripulantes decidiram ancorar uma embarcação na outra, mas uma delas acabou alagando e puxou a segunda para o fundo.

Com o acidente, as duas embarcações, uma de 12 metros e outra de 10 metros, ficaram submersas. Também foram perdidos três motores de 13 HP e um motor de 18 HP, além de toda a carga de mudas de açaí.

“Fundaram os dois rabetões com tudo dentro. Eram muito pesados, não deu tempo de fazer nada”, relatou um ribeirinho à reportagem.

O ribeirinho Antônio de Lima acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Acre e aguarda apoio para tentar localizar as embarcações e recuperar os bens que ficaram submersos.

Até o momento, os rabetões ainda não foram encontrados.