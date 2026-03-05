05/03/2026
Dólar fecha em R$ 5,28 com preocupações sobre Oriente Médio

Escrito por Agência Brasil
Após uma trégua na quarta-feira (4), o mercado financeiro teve uma sessão turbulenta nesta quinta (5), em meio às preocupações sobre o conflito no Oriente Médio. O dólar aproximou-se de R$ 5,30 e fechou no maior valor desde o fim de janeiro. A bolsa de valores caiu mais de 2,5%, e o petróleo teve forte alta.

O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,287, com alta de R$ 0,069 (+1,32%). A cotação oscilou em torno de R$ 5,23 durante a manhã, ultrapassou R$ 5,28 no início da tarde, desacelerou e chegou a atingir R$ 5,29 por volta das 16h30. Um movimento global de investidores levou à alta da moeda.

Na maior cotação desde 23 de janeiro, a divisa acumula alta de 2,34% na semana. No ano, porém, a moeda estadunidense cai 3,66%.

O mercado de ações teve um dia de perdas. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 180.464 pontos, com recuo de 2,64%. O indicador está no menor patamar desde 26 de janeiro.

Apenas as ações de petroleiras subiram, influenciadas pela alta na cotação internacional do petróleo. O barril do tipo Brent, usado nas negociações internacionais, aumentou 4,93%, para US$ 85,41. Essa foi a quinta alta consecutiva.

Em todo o planeta, investidores transferiram dinheiro de aplicações mais arriscadas para títulos do Tesouro dos Estados Unidos, considerados os investimentos mais seguros do planeta. O bombardeio pelo Irã de um aeroporto numa região autônoma do Azerbaijão reacendeu os temores de que o conflito no Oriente Médio se expanda.

O fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo do planeta, voltou a contribuir para a instabilidade do mercado e a disparada das cotações internacionais do petróleo e do gás natural. Grandes produtores, como o Iraque e o Kwait, podem parar de exportar se a passagem continuar fechada.

* com informações da Reuters

