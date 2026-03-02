Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio







No primeiro dia útil após o início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, o dólar chegou a superar os R$ 5,20, mas desacelerou a alta durante a tarde. A bolsa de valores subiu, sustentada por ações de petroleiras, que se beneficiaram da disparada do petróleo.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (2) vendido a R$ 5,166, com alta de R$ 0,032 (+0,62%). A cotação disparou durante a manhã, chegando a R$ 5,21 por volta das 11h, mas diminuiu o ritmo durante a tarde, com a leve recuperação das bolsas estadunidenses.

Notícias relacionadas:

O mercado de ações teve um dia de volatilidade, mas fechou em alta. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 189.307 pontos, com alta de 0,28%.

A alta do índice da bolsa brasileira deveu-se principalmente às ações da Petrobras, que superaram os R$ 40 com a valorização do petróleo no mercado internacional.

As ações ordinárias (com direito a voto em assembleia) subiram 4,63% e atingiram R$ 44,71. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) valorizaram-se 4,58%, fechando a R$ 41,13. As ações preferenciais, as mais negociadas, estão no maior nível desde maio de 2024.

Nesta segunda, os preços internacionais do petróleo chegaram a subir quase 10% no início da sessão, mas a alta arrefeceu durante a tarde. A cotação do barril do tipo Brent (base para as negociações internacionais) subiu 6,68%, fechando a US$ 77,74. Esse é o maior nível desde janeiro de 2025.

Apesar da trégua durante a tarde, as tensões devem perdurar no mercado financeiro na terça-feira (3). Após o fechamento das negociações, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais passagens de navios petroleiros do mundo. O país ameaçou atirar em qualquer navio que cruze o estreito.

*Com informações da Reuters.