Domingo será de calor e chuvas isoladas em todo o Acre

O domingo deve ser marcado por tempo quente e abafado em todas as regiões do Acre, com presença de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. A previsão aponta que as precipitações devem ocorrer de forma isolada, podendo variar de intensidade em diferentes pontos do estado.

As temperaturas seguem elevadas, com máximas próximas dos 30 °C, padrão comum para o mês de março, período caracterizado por calor e alta umidade na região . A combinação desses fatores favorece a formação de nuvens carregadas e chuvas rápidas, principalmente entre a tarde e a noite.

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Esse cenário climático também atinge áreas de estados vizinhos da região Norte e Centro-Oeste, mantendo o padrão típico da estação, com alternância entre períodos de sol e episódios de chuva passageira.

A orientação é que a população fique atenta a mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano, especialmente em áreas onde as pancadas podem ocorrer com maior intensidade.