“Dona Kellen estará onde eu estiver”, diz Bocalom ao comentar possível candidatura da esposa

07/03/2026
Tião Bocalom destacou a participação da esposa, Kellen Bocalom, nas decisões políticas. Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que sua esposa, Kellen Bocalom, estará ao lado dele em qualquer decisão política e sinalizou que ela pode disputar uma vaga de deputada federal. Durante declaração, feita na reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Vilela, na Cadeia Velha, nesta sexta-feira (6), o gestor também destacou a fidelidade do grupo político que o acompanha há quase duas décadas e disse que seus apoiadores seguem um projeto baseado na produção e na geração de empregos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Ao comentar o cenário político e a possibilidade de novos nomes ligados ao seu grupo disputarem cargos eletivos, Tião Bocalom destacou a participação da esposa, Kellen Bocalom, nas decisões políticas e no projeto que, segundo ele, vem sendo construído há anos no Acre.

“Dona Kellen estará onde eu estiver, como esse grande grupo que nós temos no estado inteiro”, afirmou o prefeito.

Bocalom também ressaltou que o grupo político que o acompanha começou a se formar ainda em 2006 e, desde então, tem se fortalecido ao longo das eleições. “Eu estou muito feliz porque o meu grupo, que começou lá em 2006, aumentou em 2010, continuou em 2018 e, graças a Deus, eu recebo todos os dias o apoio de cada um deles”, declarou.

LEIA TAMBÉM: Bocalom diz que aguarda aval da direção nacional do PSDB para se filiar ao partido

Durante a fala, o prefeito afirmou que os apoiadores que caminham com ele não são motivados por promessas ou vantagens políticas.

“O grupo que acompanha o Bocalom nunca acompanhou por dinheiro, por promessas falsas. Sempre acompanhou pelo projeto de produzir para empregar que eu falei a vida inteira. Se não roubar o dinheiro, dá”, disse.

Segundo ele, a defesa do fortalecimento da produção agrícola no Acre sempre fez parte de sua atuação política e, hoje, estaria sendo adotada por outros setores.

“Todo mundo que me acompanha sabe que eu tenho um projeto para o Acre que hoje está mais claro do que nunca. O projeto que eu defendo há mais de 30 anos é o verdadeiro projeto que o Acre precisa”, afirmou.

Bocalom também comentou que propostas que antes eram criticadas passaram a ganhar apoio. “Hoje eu vejo que era turma que antes me criticava, hoje todo mundo plantando café, todo mundo dizendo que tem que plantar soja, plantar milho. Então pronto, então não estava errado há 30 anos atrás”, concluiu.

