Donald Glover será Yoshi em Super Mario Galaxy: O Filme

A expectativa para a sequência do sucesso de 2023 acaba de ganhar um reforço de peso. O ator e músico Donald Glover foi anunciado oficialmente como a voz do adorado dinossauro Yoshi em Super Mario Galaxy: O Filme. O anúncio ocorreu durante a apresentação global do Nintendo Direct, onde um novo trailer revelou detalhes da trama espacial que levará Mario e seus amigos para além do Reino Cogumelo.

A produção da Illumination, em parceria com a Nintendo, promete elevar o nível da animação. Segundo Chris Meledandri, CEO da Illumination, a escolha de Donald Glover traz uma nova camada de carisma para um dos personagens mais icônicos da franquia, que finalmente terá um papel de destaque nas telonas.

Expansão do Universo Mario

O novo longa dá continuidade aos eventos de The Super Mario Bros. Movie e promete mergulhar nas mecânicas e cenários clássicos do jogo Galaxy, lançado originalmente para o Wii.

Novos Personagens: Além de Yoshi, o filme introduzirá figuras icônicas como Rosalina e as Lumas.

Estreia no Brasil: O filme está confirmado para chegar aos cinemas brasileiros no dia 2 de abril de 2026.

Fidelidade aos Fãs: Meledandri garantiu aparições “easter eggs” que apenas os jogadores mais atentos da Nintendo conseguirão identificar durante a projeção.

Elenco de Peso: Quem dubla quem?

A escalação de Donald Glover se junta a um time de estrelas que já conquistou o público no primeiro filme, mantendo a qualidade das interpretações vocais.

Personagem Dublador (EUA) Papel no Filme Yoshi Donald Glover O fiel companheiro dinossauro Mario Chris Pratt O herói encanador Luigi Charlie Day O irmão destemido Princesa Peach Anya Taylor-Joy A líder do Reino Cogumelo Rosalina A confirmar A protetora do Cosmos

Com a confirmação de Donald Glover, a Nintendo sinaliza que pretende manter o tom de superprodução para suas adaptações cinematográficas. O novo trailer, divulgado junto ao anúncio, mostra Yoshi em ação em planetas com gravidade variável, mantendo o visual vibrante que tornou a franquia um marco visual. Prepare a pipoca: o universo Mario está prestes a ficar muito maior.

Conheça o elenco de Super Mario Galaxy: O Filme

Além da participação de Donald Glover como Yoshi, a nova animação também marca o retorno de grande parte do elenco original do primeiro filme. Chris Pratt volta a interpretar Mario, enquanto Anya Taylor-Joy retorna como Princesa Peach.

Leia Mais

Resident Evil Requiem: Veja a senha de todos os cofres do jogo

Também estão de volta Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, além de Keegan-Michael Key no papel de Toad e Kevin Michael Richardson como Kamek.

Entre as novidades do elenco estão Brie Larson, que interpretará Rosalina, e Benny Safdie, responsável por dar voz a Bowser Jr. A produção continua nas mãos dos diretores Aaron Horvath e Michael Jelenic, que também comandaram o primeiro filme da franquia.

Chris Pratt — Mario

— Mario Anya Taylor-Joy — Princesa Peach

— Princesa Peach Charlie Day — Luigi

— Luigi Jack Black — Bowser

— Bowser Keegan-Michael Key — Toad

— Toad Kevin Michael Richardson — Kamek

— Kamek Brie Larson — Rosalina

— Rosalina Benny Safdie — Bowser Jr.

— Bowser Jr. Donald Glover — Yoshi

— Yoshi Luis Guzmán — Rei Wart

— Rei Wart Issa Rae — Rainha do Mel

Qual a história do novo filme do Mario?

A sequência começa após os eventos do primeiro filme, quando Mario e sua turma conseguem derrotar Bowser. A nova aventura leva os personagens para uma jornada espacial inspirada nos jogos Super Mario Galaxy — um verdadeiro clássico da franquia.

Durante a trama, Mario, Luigi e Peach exploram diferentes planetas e cenários, incluindo mundos aquáticos, áreas vulcânicas e ambientes tecnológicos com obstáculos que desafiam a gravidade, tudo com aquele toque nostálgico dos jogos.

O enredo também apresenta novos conflitos envolvendo Bowser e seu filho, Bowser Jr., enquanto os heróis do Reino Cogumelo recebem ajuda de personagens inéditos como Rosalina e Yoshi.

Ao longo da jornada, os protagonistas enfrentam novos inimigos e desafios espalhados por diversos sistemas planetários — ampliando ainda mais a escala da aventura em relação ao filme anterior. Certamente, a sequência tem tudo para ser um prato cheio aos fãs!

Super Mario Galaxy também renderá cartas colecionáveis no app da Nintendo

Por fim, outra grande novidade, principalmente para os fãs que amam colecionáveis, é a possibilidade de conseguir cartas gratuitas do filme de Super Mario Galaxy através do app Nintendo Today — disponível para Android e iOS nos links abaixo:

A partir desta terça (10), quem entrar todos os dias no app receberá um cartão digital colecionável do filme — serão 40 cartas no total, que juntas formam um conjunto de cartas douradas com ainda mais conteúdos sobre o longa.

O movimento é para celebrar os longos 40 anos da franquia nos videogames. Lembrando que a ação ficará disponível até o dia 10 de junho, então lembre-se de entrar pelo menos uma vez por dia no app para garantir a sua carta.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por: ContilNet