Donald Trump diz que EUA bombardearam ilha estratégica do Irã no Golfo Pérsico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que forças americanas realizaram um bombardeio contra alvos militares na Ilha de Kharg, território considerado estratégico para a economia do Irã e responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do país. A declaração foi feita em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (13). As informações foram divulgadas pelo g1.

Segundo Trump, o ataque teria “obliterado completamente” os alvos militares localizados na ilha, que ele descreveu como a “joia da coroa” do Irã. O presidente americano afirmou, no entanto, que a infraestrutura petrolífera da região não foi atingida.

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Localizada no Golfo Pérsico, a Ilha de Kharg é o principal terminal petrolífero iraniano e pode movimentar até sete milhões de barris de petróleo por dia. Até então, o território vinha sendo considerado um ponto sensível do conflito e permanecia sem ataques diretos.

Na publicação, Trump também alertou que a decisão de preservar a estrutura de petróleo pode ser revista caso o Irã tente interferir na passagem de navios pelo Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de energia.

“O Irã não tem capacidade de defender nada que os Estados Unidos queiram atacar”, escreveu o presidente, acrescentando que o país “nunca terá uma arma nuclear”.

Analistas do mercado energético avaliam que um ataque direto às instalações petrolíferas poderia provocar fortes impactos na economia iraniana e também no mercado global de petróleo. Um relatório do banco JPMorgan Chase apontou que uma interrupção na ilha poderia suspender grande parte das exportações de petróleo do país e desencadear reações militares na região.

A possibilidade de ataque já havia gerado alerta entre autoridades iranianas. O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou anteriormente que qualquer agressão dos Estados Unidos contra ilhas iranianas levaria o país a abandonar qualquer tentativa de contenção no conflito.

Terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o Irã arrecadou cerca de US$ 78 bilhões em exportações de petróleo e gás em 2024, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos. Grande parte dessa produção tem como destino a China.

Nesse cenário, a Ilha de Kharg funciona como um dos pilares da economia iraniana, recebendo petróleo transportado por oleodutos vindos de grandes campos petrolíferos do país e concentrando a maior parte das operações de exportação.

Com informações do g1.