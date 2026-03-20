20/03/2026
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Dorival Júnior rebate críticas sobre demissão no Corinthians após empate com a Chapecoense

Crise no Timão? Dorival se irrita com perguntas sobre saída e foca na evolução do elenco após 0 a 0

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A pressão sobre o comando técnico do Corinthians subiu de tom após o empate sem gols contra a Chapecoense, na Arena Condá, na noite desta quinta-feira (19).
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A pressão sobre o comando técnico do Corinthians subiu de tom após o empate sem gols contra a Chapecoense, na Arena Condá, na noite desta quinta-feira (19).

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O resultado marcou o sexto jogo consecutivo do Timão sem vitória na temporada, o que levou a questionamentos diretos sobre a permanência de Dorival Júnior no cargo.

Incomodado com as perguntas sobre uma possível demissão, o treinador foi enfático e defendeu seu histórico recente no clube: “Fala com a diretoria do clube. Estou aqui fazendo o meu melhor. A partir do momento em que a diretoria achar conveniente uma mudança, eu sei o caminho de casa”, disparou Dorival durante a coletiva.

O Jogo e a Falta de Pontaria

Apesar do placar zerado, o comandante alvinegro viu evolução no desempenho da equipe em Santa Catarina. O Corinthians finalizou 13 vezes, mas apenas quatro bolas foram no alvo.

Com informações do CNN Brasil.

“A equipe vem em um processo de melhora contínua. Fizemos uma partida dentro de uma condição razoável. O resultado que queríamos era a vitória, mas não fomos felizes”, avaliou.

Dorival também destacou a sequência exaustiva como visitante: o Corinthians disputou seis das últimas oito partidas longe de seus domínios, o que, segundo ele, dificulta a manutenção de resultados positivos imediatos.

Memória de Títulos

Ao encerrar o desabafo, o técnico lembrou que situações de cobrança extrema já ocorreram em sua trajetória no Parque São Jorge. “No ano passado, as cobranças foram iguais e, no fim, comemoraram”, relembrou, referindo-se aos títulos conquistados na última temporada.

Agora, o Corinthians vira a chave para a Libertadores, onde a pressão por resultados é ainda maior para acalmar os ânimos da torcida e garantir a estabilidade do trabalho de Dorival.

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