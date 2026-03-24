24/03/2026
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DPE e AFAC abrem inscrições para ação gratuita voltada a famílias atípicas no Acre

Atendimento será focado em orientação e garantia de direitos

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DPE e AFAC abrem inscrições para ação gratuita voltada a famílias atípicas
DPE e AFAC abrem inscrições para ação gratuita voltada a famílias atípicas/Foto: Reprodução

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC), em parceria com a Associação Família Azul do Acre (AFAC), abriu inscrições para uma ação gratuita voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares. A iniciativa integra as atividades do mês de conscientização do autismo e será realizada em Rio Branco, com foco em acolhimento, orientação jurídica e acesso a direitos.

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Embora a data do evento ainda não tenha sido definida, as famílias interessadas já podem se inscrever previamente por meio de formulário online. A proposta é organizar a demanda e garantir um atendimento mais estruturado no dia da ação.

A atividade tem como objetivo oferecer suporte direto às famílias atípicas, que frequentemente enfrentam dificuldades no acesso a serviços públicos, benefícios e acompanhamento especializado. Durante a ação, devem ser disponibilizados atendimentos para esclarecimento de dúvidas, orientação sobre direitos e encaminhamentos relacionados à saúde, educação e assistência social.

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A parceria com a Associação Família Azul do Acre busca ampliar o alcance da iniciativa e aproximar o atendimento das famílias que necessitam desse tipo de suporte, fortalecendo a rede de apoio no estado.

Para a presidente da associação, Heloneida da Gama, a ação representa um passo importante no acolhimento dessas famílias. “Sabemos que a rotina das famílias atípicas é marcada por desafios constantes, principalmente quando se trata de acessar direitos básicos. Essa ação foi pensada justamente para acolher, orientar e fortalecer essas famílias, mostrando que elas não estão sozinhas”, afirmou.

Ela também ressaltou a importância da inscrição antecipada. “Mesmo sem a data definida, é essencial que as famílias se inscrevam. Isso permite organizar melhor o atendimento e garantir que todos sejam assistidos da melhor forma possível”, completou.

Heloneida destacou ainda que a iniciativa busca aproximar o direito da realidade das famílias. “A ação vai muito além de um evento, ela funciona como uma ponte entre o direito e o dia a dia dessas famílias. Com a participação da Defensoria, conseguimos levar o atendimento até quem precisa, facilitar o acesso à orientação jurídica gratuita e possibilitar encaminhamentos mais rápidos. Direito só existe de verdade quando é acessado”, concluiu.

A expectativa é que a ação reúna um grande número de participantes e contribua para ampliar o acesso à informação e aos serviços, além de reforçar a importância da garantia de direitos para pessoas com TEA no Acre.

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