18/03/2026
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Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro

Saiba como a amizade de infância entre Duda Beat e Allan Souza Lima virou namoro no Rio de Janeiro

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O que era especulação agora é oficial: Duda Beat Allan Souza Lima romance confirmado é a notícia que agita o mundo dos famosos nesta quarta-feira (18/03).

O que era especulação agora é oficial: Duda Beat Allan Souza Lima romance confirmado é a notícia que agita o mundo dos famosos nesta quarta-feira (18/03).

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A cantora e o ator apareceram juntos e em clima de total sintonia em um evento de cinema no Rio de Janeiro, realizado na noite de terça-feira (17), colocando um fim aos boatos que circulavam desde o início do ano.

Abraçados e sem esconder a felicidade, o casal falou abertamente sobre o envolvimento pela primeira vez. “A gente está, daquele jeito, se pegando, se curtindo, estamos felizes. Aconteceu”, revelou Duda Beat, aos risos, em entrevista ao Gshow.

Com informações do Metrópoles.

Conexão Recife: Uma amizade de longa data

Embora o romance seja recente, a história entre os dois vem de longe. Ambos são naturais de Recife e compartilham laços familiares e de amizade há anos. “A gente se conhece há muitos anos, temos uma amizade grande. Ela estudou com meu primo”, explicou Allan Souza Lima, ressaltando que a base do relacionamento é uma parceria antiga.

Relembre os boatos

Os rumores sobre o affair ganharam força em fevereiro, quando Duda e Allan foram flagrados dividindo um camarote em um show de Samuel Rosa, em São Paulo. Na ocasião, a sintonia entre os dois já chamava a atenção, mas ambos optaram por manter a discrição e evitar rótulos públicos.

Agora, com a confirmação oficial, os fãs comemoram a união do “casal de Recife”, que promete ser um dos mais queridos da temporada. Allan, que é um dos nomes fortes da teledramaturgia, e Duda, ícone do pop nacional, seguem conciliando as agendas intensas com o novo momento de paixão.

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