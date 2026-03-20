Duelo entre João Fonseca e Alcaraz sofre atraso após chuva em Miami

Partida pela segunda rodada do Masters 1000 sofre impacto do clima e deve começar mais tarde no Hard Rock Stadium

Guilherme Silva

20/03/2026 às 22:02

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Arena de tênis em Miami no Hard Rock (Reprodução/ATP Tour)

O aguardado confronto entre João Fonseca e Carlos Alcaraz, válido pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami, não começará no horário inicialmente previsto nesta sexta-feira (20/3). Programado para abrir a sessão noturna da quadra principal às 20h (de Brasília), o duelo sofreu alteração por conta de chuvas que atingiram o complexo ao longo do dia.

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O Miami Open voltou a enfrentar condições climáticas atípicas para esta época do ano na Flórida. Assim como já havia ocorrido na quarta-feira (18/3), a chuva provocou mudanças na grade de jogos, com interrupções e atrasos nas partidas da sessão diurna.

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Abrir em tela cheia João Fonseca x Carlos AlcarazReprodução/TP Tuor João FonsecaReprodução/Miami Open Carlos AlcarazReprodução/x@carlosalcaraz

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Diante desse cenário, a tendência é que o confronto entre o brasileiro e o número 1 do mundo seja iniciado por volta das 21h, dependendo do andamento dos jogos anteriores.

A sequência da programação no Hard Rock Stadium foi diretamente afetada. O primeiro jogo do dia na quadra central, entre Casper Ruud e Ethan Quinn, chegou a ser interrompido, com o estádio esvaziado momentaneamente.

Na sequência, a partida entre Coco Gauff e Elisabetta Cocciaretto avançou para o terceiro set, prolongando ainda mais o cronograma previsto.

Inicialmente programada para a mesma quadra, a estreia de Aryna Sabalenka, também número 1 do mundo no circuito feminino, foi transferida para outra quadra do complexo. A decisão teve como objetivo preservar a organização da sessão noturna e reduzir o impacto no jogo principal da noite.

Mesmo com o ajuste, o início de Fonseca x Alcaraz segue condicionado ao término da partida anterior e à logística de troca de público no estádio, que precisa ser esvaziado entre as sessões.

Após o encerramento do duelo feminino, os tenistas ainda precisarão aguardar a liberação da quadra para então iniciarem o aquecimento e, posteriormente, a partida. Todo o processo segue sujeito às condições climáticas, caso a chuva volte a atingir o local. Com isso, o início do confronto permanece indefinido, mas com previsão de atraso em relação ao horário originalmente estabelecido.

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Tags:Alcaraz, João Fonseca, Miami Open

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Fonte: Portal Leo Dias