18/03/2026
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“Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais

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“Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais

Filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 17 de dezembro de 2026

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Eduardo Reis

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“Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais
“Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais (Divulgação)

          A Warner Bros. Pictures divulgou nesta terça-feira (17/3) um trailer inédito de “Duna: Parte Três”, filme que encerra a aclamada trilogia de ficção científica e chega aos cinemas no dia 17 de dezembro. Estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, que retornam a seus papéis como Paul Atreides e Chani, o elenco conta ainda com Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Barden, e Robert Pattinson.

          Com inspiração na obra original de Frank Herbert, o novo capítulo do épico segue acompanhando a trajetória de Paul Atreides (Chalamet) enquanto líder político e religioso de um Império interplanetário tomado por instabilidades.

          Veja as fotos

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          O longa promove discussões sobre poder e filosofia em uma trama pautada em conflitos tanto armados quanto ideológicos.

          Direção segue sob o comando de Dennis Villenueve.

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          Tags:Duna: parte três, florence pugh, Jason Momoa, Robert Pattinson, Timothée Chalamet, Zendaya
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          Fonte: Portal Leo Dias

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