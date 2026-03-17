A Warner Bros. Pictures divulgou nesta terça-feira (17/3) um trailer inédito de “Duna: Parte Três”, filme que encerra a aclamada trilogia de ficção científica e chega aos cinemas no dia 17 de dezembro. Estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, que retornam a seus papéis como Paul Atreides e Chani, o elenco conta ainda com Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Barden, e Robert Pattinson.

Com inspiração na obra original de Frank Herbert, o novo capítulo do épico segue acompanhando a trajetória de Paul Atreides (Chalamet) enquanto líder político e religioso de um Império interplanetário tomado por instabilidades.

Veja as fotos Abrir em tela cheia “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação “Duna: Parte 3” ganha trailer com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e mais Divulgação Voltar

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O longa promove discussões sobre poder e filosofia em uma trama pautada em conflitos tanto armados quanto ideológicos.

Direção segue sob o comando de Dennis Villenueve.