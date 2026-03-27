Dupla é presa com quase 90 kg de drogas após perseguição em Rio Branco

Wellington Lucas Nunes da Silva, de 30 anos, e Carlos Alberto Alcaraz Lordono, de 35, foram presos com aproximadamente 88 quilos de entorpecentes no início da tarde desta sexta-feira (27), nas proximidades da Curva do Itucumã, na Rodovia AC-40, no bairro Santa Maria, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição estava em um posto de combustíveis próximo à curva do Itucumã quando avistou um veículo modelo Fiat Grand Siena, de cor prata, ocupado por dois homens. O carro chamou atenção dos militares por estar com os vidros abaixados e pela atitude suspeita dos ocupantes, que demonstraram nervosismo ao perceberem a presença da viatura.

Ainda segundo a polícia, ao notarem a aproximação da guarnição, os suspeitos aceleraram o veículo e seguiram em direção ao município de Senador Guiomard. Foi iniciado um acompanhamento tático, com sinais sonoros e luminosos para que o motorista parasse, porém a ordem não foi obedecida.

Após alguns minutos de perseguição, os policiais conseguiram interceptar o automóvel e realizar a abordagem. Durante a revista, foram encontrados cerca de 88 quilos de entorpecentes, entre skank e maconha, distribuídos em diversos pacotes no interior do carro.

Diante dos fatos, Wellington e Carlos Alberto receberam voz de prisão. Durante o interrogatório inicial, ambos alegaram não ter conhecimento da droga e afirmaram desconhecer como o material estava dentro do veículo.

Os suspeitos e todo o entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso foi registrado. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.