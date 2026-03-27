Duplo homicídio em Rio Branco pode ter sido causado por emboscada

Cleildson Quirino Lima, de 19 anos, e Eduardo Mateus Leal, de 17, foram mortos a tiros na madrugada desta sexta-feira (27), em ocorrências registradas no bairro Belo Jardim 2, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com as informações apuradas pela polícia, o primeiro crime ocorreu na rua 11 de Fevereiro. Cleildson, conhecido como “Boladão”, teria sido atraído para fora de casa após receber uma ligação de uma pessoa que prometia lhe entregar dinheiro. Ao chegar ao local combinado, ele foi surpreendido por diversos disparos e caiu em frente à residência.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, porém apenas pôde constatar o óbito ainda no local. Policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Horas depois, por volta das 5h30, um segundo homicídio foi registrado na mesma região. O corpo de Eduardo Mateus Leal, conhecido como “Capetinha”, foi encontrado ao lado de um terreno residencial por um morador, que acionou a Polícia Militar.

As investigações iniciais indicam que Eduardo pode ter participado da ação que resultou na morte de Cleildson. Ele estaria acompanhado de outros seis indivíduos no momento da emboscada. A suspeita é de que o adolescente tenha sido atingido durante a execução do crime, possivelmente por disparos efetuados pelo próprio grupo.

Durante os trabalhos periciais, foram encontradas várias cápsulas de munição calibre 9 milímetros nos dois pontos onde os crimes ocorreram, reforçando a hipótese de ligação entre os casos.

A polícia também informou que há indícios de envolvimento das vítimas com organizações criminosas, e não descarta que as mortes estejam relacionadas a conflitos entre facções.

Equipes da Investigação da Polícia Civil estiveram nas áreas coletando informações para esclarecer a dinâmica dos fatos. O caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às apurações.