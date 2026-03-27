27/03/2026
ContilPop
Britney Spears notifica ex-segurança por invasão de celular e acesso ao iCloud
Equipe revela estado de saúde de Marrone após nova cirurgia de emergência
Primeira Bond Girl Ursula Andress perde R$120 milhões em golpe financeiro
Filho de ex de Ana Maria Braga pede desculpas após prisão do pai
Ana Paula Renault se emociona com registro da família após vencer prova líder
Entenda o desabafo de Marcos Oliveira sobre sua saída do retiro dos artistas
Morre Dash Crofts aos 85 anos após complicações de cirurgia cardíaca
Ex-BBB vinte e seis Pedro Espindola reaparece e promete contar tudo em entrevista
Policial militar viraliza ao fazer tour em camburão climatizado
Contrato da Globo expõe suposta proteção aos participantes Alberto Cowboy e Jonas

Duplo homicídio em Rio Branco pode ter sido causado por emboscada

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada/Foto: ContilNet

Cleildson Quirino Lima, de 19 anos, e Eduardo Mateus Leal, de 17, foram mortos a tiros na madrugada desta sexta-feira (27), em ocorrências registradas no bairro Belo Jardim 2, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com as informações apuradas pela polícia, o primeiro crime ocorreu na rua 11 de Fevereiro. Cleildson, conhecido como “Boladão”, teria sido atraído para fora de casa após receber uma ligação de uma pessoa que prometia lhe entregar dinheiro. Ao chegar ao local combinado, ele foi surpreendido por diversos disparos e caiu em frente à residência.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, porém apenas pôde constatar o óbito ainda no local. Policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com as informações apuradas pela polícia, o primeiro crime ocorreu na rua 11 de Fevereiro

De acordo com as informações apuradas pela polícia, o primeiro crime ocorreu na rua 11 de Fevereiro/Foto: ContilNet

Horas depois, por volta das 5h30, um segundo homicídio foi registrado na mesma região. O corpo de Eduardo Mateus Leal, conhecido como “Capetinha”, foi encontrado ao lado de um terreno residencial por um morador, que acionou a Polícia Militar.

As investigações iniciais indicam que Eduardo pode ter participado da ação que resultou na morte de Cleildson. Ele estaria acompanhado de outros seis indivíduos no momento da emboscada. A suspeita é de que o adolescente tenha sido atingido durante a execução do crime, possivelmente por disparos efetuados pelo próprio grupo.

Durante os trabalhos periciais, foram encontradas várias cápsulas de munição calibre 9 milímetros nos dois pontos onde os crimes ocorreram, reforçando a hipótese de ligação entre os casos.

Equipes da Investigação da Polícia Civil estiveram nas áreas coletando informações para esclarecer a dinâmica dos fatos

Equipes da Investigação da Polícia Civil estiveram nas áreas coletando informações para esclarecer a dinâmica dos fatos/Foto: ContilNet

A polícia também informou que há indícios de envolvimento das vítimas com organizações criminosas, e não descarta que as mortes estejam relacionadas a conflitos entre facções.

Equipes da Investigação da Polícia Civil estiveram nas áreas coletando informações para esclarecer a dinâmica dos fatos. O caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às apurações.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.