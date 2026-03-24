24/03/2026
ContilPop
Fabricio Marta revela que sofreu pressão da Globo enquanto estava internado
Giulia Be e John Conor Kennedy se casam no civil em cerimônia íntima
Estrela de Emergência Radioativa Paulo Gorgulho protagonizou longa sobre o Césio em 1990
Nova fase de Gisele Bündchen inclui maternidade e exercícios ao ar livre
Sósia de Kylie Jenner revela cirurgia íntima após ter uma relação amorosa frustrada
Público detona Tadeu Schmidt nas redes sociais após polêmica no Sincerão do BBB
Netflix confirma Francesca Bridgerton como a grande protagonista da quinta temporada
SBT lamenta a morte de Roberto Marquis, o eterno Guarda Juju da Praça
Marisa Orth homenageia Gerson Brenner após morte do ator aos 66 anos
Relato de antigo funcionário detalha luto de Maiara pela morte de Marília

Dura pouco: casamentos no Acre duram menos de 10 anos, aponta estudo

Em 2025, o tempo médio de um casamento é de 13,7 anos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Casamentos no Acre duram, em média, 9 anos
Casamentos no Acre duram, em média, 9 anos/Foto: Reprodução/Agência Brasil.

A página Brasil em Mapas divulgou o tempo médio de duração dos casamentos no Brasil, nesta terça-feira (24), com dados de 2025. No Acre, os casamentos duram, em média, 9,6 anos, sendo o quarto estado com casamentos mais curtos.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Segundo a página, em 1985, o casamento médio no Brasil durava 20 anos até o divórcio. Em 2005, caiu para 14,5 anos. Em 2025, a projeção é de 13,7 anos. Em quatro décadas, a união ficou 6,3 anos mais curta.

LEIA TAMBÉM: Casamento coletivo abre 100 vagas com inscrições até março; saiba mais

Duração dos casamentos no país

Duração dos casamentos no país/Foto: Brasil em Mapas

Em 2025, o tempo médio de um casamento é de 13,7 anos. O Norte tem os divórcios mais precoces do país, com média de 9,5 anos, seguido pelo Centro-Oeste (10,5) e pelo Sul (11,4), ambos abaixo da média nacional.

Enquanto isso, o Nordeste mantém os casamentos mais duradouros, com média de 13,3 anos, e o Sudeste aparece em posição intermediária (11,6).

Entre os estados, Roraima lidera com 9,1 anos, acompanhado por Rondônia (9,2), Amapá (9,5), Acre (9,6), Tocantins (9,7), Amazonas (9,8) e Pará (9,9).

Já os casamentos mais longos estão concentrados no Nordeste: Maranhão (14,2), Piauí (14,1) e Paraíba (14,0) são os que mais tempo permanecem unidos. Bahia (13,4), Ceará (13,6) e Pernambuco (13,2) também figuram entre os de maior duração.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2024, com projeção de 2025.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.