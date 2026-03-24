Dura pouco: casamentos no Acre duram menos de 10 anos, aponta estudo

A página Brasil em Mapas divulgou o tempo médio de duração dos casamentos no Brasil, nesta terça-feira (24), com dados de 2025. No Acre, os casamentos duram, em média, 9,6 anos, sendo o quarto estado com casamentos mais curtos.

Segundo a página, em 1985, o casamento médio no Brasil durava 20 anos até o divórcio. Em 2005, caiu para 14,5 anos. Em 2025, a projeção é de 13,7 anos. Em quatro décadas, a união ficou 6,3 anos mais curta.

LEIA TAMBÉM: Casamento coletivo abre 100 vagas com inscrições até março; saiba mais

Em 2025, o tempo médio de um casamento é de 13,7 anos. O Norte tem os divórcios mais precoces do país, com média de 9,5 anos, seguido pelo Centro-Oeste (10,5) e pelo Sul (11,4), ambos abaixo da média nacional.

Enquanto isso, o Nordeste mantém os casamentos mais duradouros, com média de 13,3 anos, e o Sudeste aparece em posição intermediária (11,6).

Entre os estados, Roraima lidera com 9,1 anos, acompanhado por Rondônia (9,2), Amapá (9,5), Acre (9,6), Tocantins (9,7), Amazonas (9,8) e Pará (9,9).

Já os casamentos mais longos estão concentrados no Nordeste: Maranhão (14,2), Piauí (14,1) e Paraíba (14,0) são os que mais tempo permanecem unidos. Bahia (13,4), Ceará (13,6) e Pernambuco (13,2) também figuram entre os de maior duração.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2024, com projeção de 2025.